冷凍庫塞滿可省電？4月電費漲　5招避免冰箱成吃電怪獸

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台灣電力粉絲團提醒，冰箱門膠條(密封條)要定期清潔擦拭，也要檢查是否有老化變形或密合性變差情況發生，如果老化會讓冰箱門縫漏氣，導致冰箱內冷空氣外洩，如此一來，如果冰箱不冷，食物就容易腐壞，且壓縮機會頻繁起動造成耗電。
📍冷凍庫塞滿可省電
家電達人486先生表示，冰箱內部留住越多冷空氣就不用耗費更多電力保持低溫，因此減少開關門的次數、不要將冷藏室塞得太滿，讓冷空氣有空間流通循環，都有助於省電。而在不阻擋出風口的情況下，冷凍庫則是塞得越滿越好，因冷凍後的食材像一塊塊大冰塊，反而達到省電效果。
📍冷凍庫「耗電量」選擇是關鍵
近年宅家自煮成為習慣，為囤積食材和各種加熱即食料理，不少家庭除了冰箱之外還添購了冷凍櫃。486先生特別提醒，冷凍櫃不是變頻就比較省電。冷凍櫃開關門的頻率沒有冰箱那麼高，壓縮機運轉頻率較低，因此挑選時要注意「耗電量」而不是定頻或變頻。
📍老冰箱是吃電老虎
根據工研院資料，一台12年的老冰箱平均一天耗電量約2.68度，以夏季電費計算和新冰箱差了近2倍，汰換家中的老舊冰箱是節省電費的方式，選擇能源效率一級的產品，會更加省電。
📍「變頻」較定頻更為省電
486先生指出，挑選「變頻」冰箱會較定頻更為省電，因冰箱壓縮機在啟動時最為耗電，定頻冰箱壓縮機只有啟動和停止兩種動作，故耗電量較高。變頻冰箱壓縮機則會依據需求調整轉速，溫度低時採低速運轉，時間拉長來看總耗電量較低。