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友達拚永續智造有成　2022非面板營收佔總營收14%

▲友達今（20）日首度對外展示「永續智造、數位慧聚」解決方案展，董事長彭双浪指出去（2022）年非面板營收就佔總營收的14%，顯示其潛力。（圖／記者許家禎攝）
▲友達今（20）日首度對外展示「永續智造、數位慧聚」解決方案展，董事長彭双浪指出去（2022）年非面板營收就佔總營收的14%，顯示其潛力。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台中報導

友達今（20）日首度對外展示「永續智造、數位慧聚」解決方案展，董事長暨集團策略長彭双浪表示，企業的永續發展、循環經濟已經是不容忽視的課題，除了本業面板外，去（2022）年非面板營收就佔總營收的14%，顯示子公司的動力，以及未來潛力。而面對用水與用電的課題，友達也有一套作為，其中循環用水率達95%、每年2%節電率。

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友達董事長暨集團策略長彭双浪表示，其實這次展覽已經是第六屆，本來只對內開放，原本是做為各廠區解決方案互相學習的場域，但這兩年因為疫情，雖然中國大陸相關方案沒有到台灣展是，但台灣廠區還有許多方案值得看，因為一間企業的永續發展、循環經濟已經是不容忽視的課題。

彭双浪表示，「永續智造、數位慧聚」解決方案展，展示了集團成立子公司對外服務的許多成果，除了本業面板外，去（2022）年這些非面板營收就佔總營收的14%，會場顯示了集團子公司的動力，以及未來的潛力，不僅協助集團智慧製造、淨零碳排、綠色能源的智慧永續解決方案，也能助攻其他企業以數位賦能布局永續商機、厚植產業競爭力。

彭双浪指出，面板景氣循環、上下起伏很大，過去幾年投入非面板的場域經營，期待未來能成為友達成長的支柱，希望非面板營收獲利未來幾年能成長到更大的數字，如此一來可以減緩在面板本業景氣循環上，對營收或獲利的衝擊，進一步達到永續經營、穩定經營。

至於近來水情拉警報，友達執行長暨總經理柯富仁指出，其實集團對工廠用水以及水情都有密切監控，目前中南部用水比較緊張，但友達大部分的廠都在台中以北，所以用水沒有緊張的狀況。不過，過去幾年友達持續投入水的循環回收，目前循環用水率達95%。

而面對政府調漲電價，柯富仁也說，用電成本攀升是明確趨勢，友達自己工廠用電部分每年都持續有各環節的節電與效率提升，因此每年都有2%節電率。至於綠電部分，透過太陽能事業單位持續佈建太陽能電廠，去年達到500MW布建，使集團使用綠電發展有其優勢。


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