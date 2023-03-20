友達拚永續智造有成　2022非面板營收佔總營收14%

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彭双浪表示，「永續智造、數位慧聚」解決方案展，展示了集團成立子公司對外服務的許多成果，除了本業面板外，去（2022）年這些非面板營收就佔總營收的14%，會場顯示了集團子公司的動力，以及未來的潛力，不僅協助集團智慧製造、淨零碳排、綠色能源的智慧永續解決方案，也能助攻其他企業以數位賦能布局永續商機、厚植產業競爭力。
彭双浪指出，面板景氣循環、上下起伏很大，過去幾年投入非面板的場域經營，期待未來能成為友達成長的支柱，希望非面板營收獲利未來幾年能成長到更大的數字，如此一來可以減緩在面板本業景氣循環上，對營收或獲利的衝擊，進一步達到永續經營、穩定經營。
至於近來水情拉警報，友達執行長暨總經理柯富仁指出，其實集團對工廠用水以及水情都有密切監控，目前中南部用水比較緊張，但友達大部分的廠都在台中以北，所以用水沒有緊張的狀況。不過，過去幾年友達持續投入水的循環回收，目前循環用水率達95%。
而面對政府調漲電價，柯富仁也說，用電成本攀升是明確趨勢，友達自己工廠用電部分每年都持續有各環節的節電與效率提升，因此每年都有2%節電率。至於綠電部分，透過太陽能事業單位持續佈建太陽能電廠，去年達到500MW布建，使集團使用綠電發展有其優勢。