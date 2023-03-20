瑞信AT1債券變壁紙？黃天牧談對台影響、金融業沒踩雷
瑞士銀行集團將以30億瑞郎收購瑞士信貸銀行，不過，價值約160億瑞郎的瑞信額外一級資本（AT1） 債券恐全額註銷，這也代表持有相關債券的投資者恐血本無歸，市場關切我金融業是否踩到瑞信AT1債券地雷？對此，金管會主委黃天牧今（20）日在立法院財委會表示，目前初步了解，國內金融機構沒有投資AT1債券。
記者顏真真／台北報導
對於歐美銀行相繼出問題，黃天牧認為，過去2周，國際主管機關都展現了對問題銀行的解決決心，只是這危機是否已經過了，還要看後續市場的回應，沒辦法現在定論。且初步了解，台灣的銀行業對瑞信曝險470億元、保險業曝險1080億元，合計1550億元。
在銀行財富管理部分，專業投資人也投資了AT1約400多億元，但目前只有AT1債券部分要全部打銷，只是就目前初步了解，國內金融機構沒有投資到AT1債券，也會請金融機構適時對外說明。
至於瑞銀將併購瑞信的影響，黃天牧說，由於這是12小時內發生的事，進一步所產生的影響要再觀察，但就目前來看瑞士政府對穩定市場的決心，加上美聯準會、加拿大央行、歐洲央行、英格蘭銀行、日本銀行、瑞士央行等6大央行也聯手提供一定流動性給這個交易，顯示各國金融主管機關穩定金融市場的決心，相信對穩定金融市場的部份，各國政府都一致的，會力求讓市場恢復穩定。