柯震東《黑教》大阪亞洲電影節獲獎 蔡凡熙代領語無倫次
由柯震東首執導筒的電影《黑的教育》入選第18屆「大阪亞洲電影節」競賽單元，昨（19）日傳出捷報，柯震東獲頒「最具潛力創作者」獎（Most Promising Talent Award），代表劇組赴日參展的蔡凡熙替他上台領獎，一度緊張到語無倫次。柯震東首度以導演身分獲獎，得知消息後開心表示：「謝謝大阪亞洲電影節！感謝《黑的教育》帶我們到了台灣以外的地方，希望能一直前往更多地方。」
記者黃雅琪/綜合報導
柯震東演而優則導，去年先以《黑的教育》入圍金馬獎最佳新導演，昨一舉拿下大阪亞洲電影節「最具潛力創作者」獎，獲獎金20萬日幣（約46萬台幣）。評審認為《黑的教育》具有强烈的風格、明快精準的節奏，令人屏息的劇情發展超出預期，「儘管這是首次執導的處女作，但柯震東導演不僅鮮明地描繪了這樣黑暗主題，更帶出演員們的精采表演， 讓人不得不對他未來的表現充滿期待。」
柯震東因工作無法前往參加大阪亞洲電影節，得知獲獎當下非常驚喜，除了希望《黑的教育》前往更多地方放映，也感謝所有劇組幕前、幕後的工作人員，他說：「宣傳期跑了很多映後，也獲得了很多肯定，謝謝我的演員們，你們真的很棒！希望能有更多觀眾、更多地區可以看到這部作品，下一站走起！」
蔡凡熙昨代表上台拿獎，一度緊張到語無倫次，他回憶當下忽然聽到台上喊「KAI KO」，一時沒反應過來，被經紀人提醒才趕快上台，笑說：「真的是驚訝又開心，完全腦袋空白，不知道自己在講什麼，終於明白得獎者不知所措的感受了！」台片《本日公休》昨也獲兩獎肯定，蔡凡熙說台灣劇組一起在海外得獎很高興，晚上慶功宴還跟陸小芬交換了IG，相約台北電影節再相見。《黑的教育》全台熱映中。