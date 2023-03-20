陳怡叡衰買BLACKPINK假票 北上遇塞車又突就醫打針
韓國人氣女團BLACKPINK日前2天快閃高雄，結束2場「BORN PINK」世界巡迴演唱會後，今（20）日一早已搭機離台。BLACKPINK來台製造不少話題，除了賈永婕、李愛綺的公關票疑雲，以及黃牛票之外，也有不少人無辜買到假票，其中樂天啦啦隊的成員陳怡叡（Yuri），就是到了現場才知道自己被詐騙，而她稍早準備參加開訓記者會前，還發現自己得了腸胃炎。
記者侯家瑜/台北報導
陳怡叡與啦啦隊好友昨晚南下衝高雄追星，怎料到現場才發現自己透過友人代買的BLACKPINK門票是假的，周遭也有一群人因沒辦法入場觀看而相當著急，「有些人氣到快哭了，幫我們代買票的人也著急到不行，後來警察就把接洽窗口帶去做筆錄了。」自己也只能坐在場外，聽著場內尖叫聲半小時，後來就決定到夜市買地瓜球撫慰心靈。經紀人表示陳怡叡的票因為是朋友幫忙買的，所以她也不是很清楚細節，雖然大家都很無奈，但陳怡叡也沒有因此生氣或是責怪任何人。
陳怡叡透露陳伊特地跳了一段BLACKPINK舞蹈，其他好友也幫忙錄現場影片，試圖安慰她，心情才稍微沒那麼悶，她也呼籲賣假票的人，不要欺負大家幼小的心靈。怎料衰事才剛結束，陳怡叡塞了一整個白天的車，回台北準備參加樂天開訓記者會前，就發現自己得了腸胃炎，還好她已先到附近打了一劑止吐針，經紀人也回應陳怡叡目前狀況還可以。