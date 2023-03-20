比被擋住慘！BLACKPINK演唱會12秒慘劇瘋傳　他遇到崩潰

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短短12秒影片立刻在社群造成瘋傳，也有人搬運到臉書社團上，不少網友紛紛回應「演唱會真的就會有這種的XD我之前旁邊叫到我耳膜快破掉」、「叫整場也是要祝她喉嚨還好好的欸」、「至少是真粉絲了...哈哈哈」、「坐她旁邊的人真是運氣欠佳」、「她已經扯開喉嚨在喊欸，現在聲音還好嗎XD」、「她應該是去血肉果汁機演唱會才對吧，好Rock喔」、「搖滾風欸，很適合閃靈樂團喔」。
@alanbonbonbon我花錢買搖滾區聽妳哀嚎整場，偏偏妳歌詞還背的滾瓜爛熟🥲 #blackpink #blackpinkofficial #blackpinkworldtour2023 #blackpinkkaohsiung
♬ 原聲 - 燙髮博士 艾倫胖胖 - 燙髮博士 艾倫胖胖
然而，事實上，這次演唱會除了「擋人事件」在第一天較為嚴重以外，第二天演唱會現場改善非常多，粉絲們都有乖乖遵守坐下的規則，不過也有粉絲點名演唱會缺點，包括「時長太短」以及「沒請翻譯」，仔細回顧兩場演唱會，BLACKPINK兩天都是公平對待BLINK（粉絲名），演出時間都是107分鐘，確實相較許多演唱會來說真的有比較短；另外則是沒請翻譯問題，即便Talk過程中使用的英文用詞並非太難，但肯定還是有人聽不懂，被粉絲認為經紀公司有些不用心，引起話題。
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