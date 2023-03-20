BLACKPINK臨時不走了！專機取消飛行　多留台1晚原因曝光

比被擋住慘！BLACKPINK演唱會12秒慘劇瘋傳　他遇到崩潰

▲南韓人氣女團BLACKPINK連續2天在高雄世運主場館開唱，總共吸引約9萬人到現場支持。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲南韓人氣女團BLACKPINK連續2天在高雄世運主場館開唱，總共吸引約9萬人到現場支持。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者張嘉哲/綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK連續2天在高雄世運主場館開唱，總共吸引約9萬人到現場支持，今（20）日一大早也已經離開台灣。不過在演唱會期間，卻頻繁傳出許多爭議，包括有人不斷站立、手舉超高錄影，影響粉絲看演唱會的視線等等，連藝人賈永婕也捲入「擋人風波」。不過，一位網友則在搖滾區中遇到比被擋住更煎熬的事情，生無可戀錄下12秒影片被瘋傳，讓不少人直呼「這真的閃不掉，就是會有這種人」。

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一名網友在Tik Tok貼文指出「我花錢買搖滾區聽妳哀嚎整場，偏偏妳歌詞都被的滾瓜爛熟QQ」只見貼出的影片中，該名粉絲拿著手機也是豪不客氣的正在錄影，然而她一邊錄影還一邊尖叫，全程可以說是火力全開，而當時正好是成員LISA在唱《MONEY》這首歌，該位粉絲歌詞可背的真熟，連「Dun, da, la, la, dun-dun, dun, da-la-la, dun-dun，Dun, da, la, la, dun-dun, dropping on you」這種DanceBreak（歌曲中間穿插的齊舞，通常只有音樂或者少數歌詞）的地方都直接跟著唱起來，再搭配一些尖叫聲，真的是超嗨超投入！

短短12秒影片立刻在社群造成瘋傳，也有人搬運到臉書社團上，不少網友紛紛回應「演唱會真的就會有這種的XD我之前旁邊叫到我耳膜快破掉」、「叫整場也是要祝她喉嚨還好好的欸」、「至少是真粉絲了...哈哈哈」、「坐她旁邊的人真是運氣欠佳」、「她已經扯開喉嚨在喊欸，現在聲音還好嗎XD」、「她應該是去血肉果汁機演唱會才對吧，好Rock喔」、「搖滾風欸，很適合閃靈樂團喔」。

然而，事實上，這次演唱會除了「擋人事件」在第一天較為嚴重以外，第二天演唱會現場改善非常多，粉絲們都有乖乖遵守坐下的規則，不過也有粉絲點名演唱會缺點，包括「時長太短」以及「沒請翻譯」，仔細回顧兩場演唱會，BLACKPINK兩天都是公平對待BLINK（粉絲名），演出時間都是107分鐘，確實相較許多演唱會來說真的有比較短；另外則是沒請翻譯問題，即便Talk過程中使用的英文用詞並非太難，但肯定還是有人聽不懂，被粉絲認為經紀公司有些不用心，引起話題。




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