蔡政府任內電價3度調漲　國民黨團轟「承諾跳票」

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曾銘宗說，電價在2018年4月1日調漲3%、2022年7月1日調漲8.4%，今年4月1日調漲11%，蔡政府任內到目前為止，電價大約已經漲了22.4%，曾銘宗請教蔡英文總統，電價是不是已經大幅上漲了？是不是該出來跟國人說清楚講明白？
曾銘宗表示，根據台電今年1月份損益表，已經虧損321億元，依照經濟部的預估，今年電價漲11%，到年底可增加台電600億元收入，但只要2個月就吃掉增加的收入。台電1月份資產負債表，累積虧損高達2,383億元，預計到年底將虧損高達近3,000億元，這要如何永續經營？這將影響到2300萬人民生用電權益，也關係到160萬家企業產業經營。
國民黨團提出兩點意見，一、調漲電價11%，可能帶動萬物齊漲，過去2年實質經常性薪資又是負成長，一般民眾快活不下去了，呼籲政府對低收入戶、中低收入戶提供更多的補助、協助。二、檢討錯誤的能源政策，避免影響2300萬民眾民生用電權益，及產業的健全發展。
國民黨團書記長謝衣鳯表示，3月17日經濟部電價審議委員會召開會議，確定小商店1501度至3000度調漲3%、3001度以上漲10%；產業中使用高壓電如工廠調漲17%；產業中使用低壓電如連鎖超商調漲10%，整體平均漲幅在11%，將會影響民生食衣住行各方面。
謝衣鳯指出，根據台電110決算，自發電每度電成本為1.81元；111年決算，自發電每度電成本為3.21元，漲幅為77%。110決算，購入電每度電成本為2.65元；2022年決算，自發電每度電成本為3.96元，平均漲幅49%。110年總發電成本每度2.01元，111年總發電成本每度3.39元，平均漲幅為69%。
此外，謝衣鳳提到，2023年政府預算撥補台電1500億元，疫後特別預算擬再撥補500億元，蔡政府撥補台電2000億元到底用在哪裡？否則為何又要調漲民生電價？難道蔡政府不知道，調漲基礎工業電價，勢必反應到物價上嗎？
謝衣鳯質疑，據主計總處統計二月份物價指數年增率，前三名分別是蛋價漲11.08%、蔬菜類漲7.76%、肉類製品漲6.89%，未來四月份電價調漲之後，民眾外食費、住宅維修費、交通工具零件及維修費用難道不會漲嗎？政府撥補台電2000億元預算，都無法抑制台電虧損日益嚴重的問題？虧損如何弭平？蔡政府、陳內閣應該給人民一個交代。
國民黨立委費鴻泰表示，蔡總統在2016年2月29日總統大選勝選之後，對國人宣示，「電價在我們預估的10年之內，不會有大幅上漲的可能」，但蔡總統上任迄今，電價已經漲了三次。費鴻泰說，蔡總統已經「食言而肥」，電價上漲，物價像是脫韁的野馬，不斷飆漲。
費鴻泰也表示，陳建仁院長說，93%民生用戶都沒調整，這是真的嗎？日後將見真章。經濟部稱，用電大戶高壓及特高壓電，電價上漲17%，那麼，廠商會不會轉嫁電費給消費者？費鴻泰指出，根據過去資料顯示，凡漲電價，勢必大漲物價，廠商將電價漲價成本轉到消費者身上，以減輕成本負擔。
陳建仁卻說，電價調漲是顧產業、也顧民生；主計長朱澤民說，物價前些時候有上漲壓力，目前已經有往下趨勢；農委會主委陳吉仲說，只有雞蛋價格較同期偏高；費鴻泰批評，蔡總統任命的政府官員，是活在多重宇宙嗎？
根據台電估計，電價上漲影響CPI約0.204%，全年CPI恐接近2.4%，費鴻泰認為，絕對不止這個數字，更擔心今年一、二月出口金額都掉到3百多億美金，營收減少、電價上升，恐將引發裁員或無薪假，甚至廠商債務違約連鎖系統性金融風暴。
國民黨立委楊瓊瓔則指出，蔡總統說10年不漲電價，結果任內漲了三次，卻不見蔡總統出來跟國人說明。這個政府有感受人民痛苦嗎？民進黨說，93%的民生用電不會漲電價，楊瓊瓔告訴國人，這絕對是民進黨政府一個話術，只要家中有三台冷氣，在夏季絕對會超過700度，每度電將漲5.8元至7.6元，受到衝擊到戶數，絕對不是經濟部所說的93萬戶而已。
楊瓊瓔提到，蔡總統說10年內不調漲，2016年立法院審查《電業法》時，民進黨立委大聲告訴民眾，如果2025年廢核前平均電價比2016年的電價還貴時，民進黨立委和官員就拿出薪水補貼上漲費用，那麼，請問民進黨立委和官員，現在是不是該拿出薪水補差價了呢？他諷刺，民進黨政府是不折不扣的「政治金光黨。」