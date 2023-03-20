扯謊？賈永婕被BLACKPINK粉絲抓包站第一排 本人這樣回
南韓大勢女團BLACKPINK暌違4年來台舉辦世界巡演，賈永婕被現場粉絲控訴站整晚擋人視線，她發文道歉後又被抓包位子根本就在第一排，疑似說謊，接著又爆出喬公關票，對於一連串爭議，賈永婕向《NOWnews今日新聞》說：「謝謝你，我已經在臉書回應了！」不願再隨網友起舞。
記者楊穎軒、侯家瑜／綜合報導
針對擋住後排觀眾視線，賈永婕昨（19日）在臉書發文道歉，指自己坐在舞台側邊6800元的位子，現場氣氛真的很嗨，靠近舞台中央區域的觀眾都站起來，所以她們也只好站起來才能看到表演，「但是今天發現有造成後面朋友的困擾還是抱歉，以後會多注意的！」
不過有現場粉絲PO出照片，指賈永婕就站在第一排拍照、錄影，完全不會有被擋住視線的問題，質疑她撒謊，此外，賈永婕在IG轉發堂妹的限時動態，對方直呼「讚嘆我姐！只有她可以在最後一刻幫我們拿到票」，賈永婕因此又成箭靶，一名網友留言酸：「哇哇！這位姊姊還可以幫朋友拿到公關票，在最後一分鐘欸！還敢PO出來喔？」
對此，賈永婕無奈地回覆該網友：「因為朋友臨時不能去。」而照片中其中一位友人也現身留言，澄清賈永婕把那位臨時不能去的友人票券轉賣給堂妹，「我們的票是自己買到的（我是照片中帶女兒的媽媽）正正當當的，為什麼不能PO出來？」駁斥有拿公關票。