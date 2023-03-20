參山處打造「山谷燈光節」　獲美國繆思設計最高榮譽

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參山處長曹忠猷表示，繆思設計大獎由美國國際設計獎項協會(IAA)主辦，在國際創意設計領域深具影響力，很榮幸參山處能夠以「山谷燈光節」獲獎，讓世界看到大梨山，看到台灣的設計力。期待「山谷燈光節」成為大梨山地區的觀光品牌，吸引更多國內外遊客到梨山體驗多元高山旅遊風情。
參山處說，去年12月舉辦第二屆「山谷燈光節」，營造梨山、谷關浪漫的聖誕氛圍，以「璀璨梨山」為題，特別打造兩顆高約28公尺的大雪松耶誕樹，整個璀璨奪目，既絢麗又浪漫，如詩如畫的景象讓整個梨山瀰漫濃濃異國風情，兩盞高達28公尺大雪松聖誕樹搭配一系列佳節慶祝活動，音樂、燈光閃耀夜空，聖誕節慶氣氛滿溢整個山谷 。
另外，海拔2011公尺、全台最高教堂「梨山耶穌堂」重新整修完成，更利用五彩繽紛的燈光染色，與耶誕樹相互輝映。谷關則打造成「光之花園」夢幻園區，透過在梨山、谷關設置的許多特色燈飾、廊道打卡點，讓「山谷燈光」脫穎而出，成功獲得殊榮。
參山處表示，這次「山谷燈光節」獲得國際肯定，將大梨山觀光品牌推向世界舞台！接下來預定9月舉辦全國最高的雲端上的婚禮，邀請國內外青年男女來到全國最高的歐式歷史建築教堂，可望再次打造梨山觀光旅遊的新亮點。