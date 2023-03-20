香！韓籍李多慧加入　史上最多32位樂天女孩今開訓READY

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李多慧重磅加盟之後，預料Rakuten Girls在亞洲的知名度大增，李多慧還在韓職擔任啦啦隊時，就已在台灣刮起人氣旋風，對於今年能夠加入Rakuten Girls，李多慧透過視訊小秀中文，她表示：「在韓國就已經聽說Rakuten Girls是台灣最強的女團，很榮幸可以加入這個團隊，自己非常想看見樂天女孩們，期待到球場能夠和各位10號隊友一起應援，大家球場見！」
欽點籃藍擔任隊長三連霸，樂天桃猿領隊浦韋青特地送給籃藍「放大鏡」，期勉她要以更嚴謹的標準檢視今年創下新高數的女孩成員，接下放大鏡的籃藍也說：「大家皮記得繃緊一點，我絕對不會放過任何練習細節！另外我們熱烈歡迎李多慧，我的韓文不能再荒廢啦！哈哈！」。回鍋擔任副隊長的曲曲有魔鬼士官長的扮勢，但第一次擔任副隊長的菲菲卻有點緊張，「看到之前的副隊長都做得很盡職，希望自己也可以扛起責任！」菲菲說。
除了年初到石垣島應援外，Rakuten Girls預計再度受邀為日本職棒東北樂天金鷲主場表演，六月預計再度造訪韓國職棒表演；八月下旬參加紐約大都會年度盛會-台灣日，完成美日韓職棒表演大滿貫。樂天桃猿領隊浦韋青表示，2023年是Rakuten Girls啟動國際表演宇宙的第一年，Rakuten是世界性的品牌，Rakuten Girls今年的任務就是在全猿主場準備READY，積極參與國際交流，讓更多人認識台灣的棒球和Rakuten，發揮最大綜效。