移工跨業轉換人數增加　勞動部：加強部會合作

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勞動部指出，為兼顧家庭看護移工休假權利及被照顧者的服務需要，勞動部與衛福部自112年元月起共同推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫」，聘有家庭看護移工的雇主，可以透過當地政府長照管理中心評估長照失能等級後提出申請，在家庭看護移工休假時，提供失能者良好的替代照顧，短照服務加上擴大喘息服務，兩者合計每年最長可使用52日。
勞動部說明，家庭看護移工補充訓練，勞動力發展署各分署目前均有開辦實體課程，包括集中訓練及到宅訓練；另外也在外國人勞動權益網站設置補充訓練免費線上學習課程，課程內容包含語言溝通技巧，以及各項照顧知能，方便雇主選擇適合移工的不同學習管道。
此外，家庭看護移工連續工作期間滿6年以上，符合語文能力並完成20小時補充訓練，或聘期滿3年以上經雇主自評符合，且雇主給付每月總薪資達2.4萬元以上者，即可申請家庭看護移工轉任中階技術人力，協助雇主及移工穩定僱用，免受就業服務法移工聘僱年限限制。
勞動部表示，已與衛福部合作長照接軌機制，雇主申請外籍家庭看護工前，應先至當地政府長照管理中心，優先推介本國照顧服務員，無法成功媒合始得申請聘僱移工，並已在申請流程中，持續加強宣導及建議雇主優先使用長照2.0服務。勞動部後續將持續與衛福部跨部會合作，檢討改善照顧人力制度，維護家庭雇主及看護移工雙方權益。