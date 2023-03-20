普發6000小確幸！全家「ATM領現」免登記 享咖啡買1送1
政府普發6000元政策將上路，業者大搶「六千財」，全家超商今（20）日宣布，若不想「登記入帳」線上登記人擠人大當機，選擇「ATM領現」免先上網登記，自政府開放6000普發提領日起，直接到全家門市操作ATM就能領走6000元，另可獲得大杯單品美式、大杯單品拿鐵買1送1優惠券。
記者黃韻文/綜合報導
普發6000元有5大領取管道，包括「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」，若是選擇「ATM領現」，不需事先上網預約登記，待政府開放普發6000提領日起，到全台全家門市ATM，依5步驟操作，就能完成領現6000元。
◾步驟1、插入提款卡
◾步驟2、選擇「全民共享普發現金」
◾步驟3、輸入提款卡密碼
◾步驟4、輸入「持卡人之身分證字號或居留證號碼」及「發放對象健保卡號」
◾步驟5、交易完成，領現6000元
7-ELEVEN響應普發6000元政策，民眾同樣免上網登記，在發放後到門市內ATM領取，享指定商品買1送1起優惠，包括特大美式咖啡、大杯卡布奇諾、精品美式咖啡、黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶、老虎芝士流心雪糕、老虎堂黑糖波霸厚雪糕、奧利奧捲心酥、Mini口口香、DARLIE好來薄荷牙膏，都享同品項買1送1，另有午后時光重乳奶茶、Cheers氣泡水同品項買2送2。