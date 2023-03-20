電價漲價苦到租屋族？王美花：「這條件」可凍漲

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王美花今日接受媒體聯訪時指出，除了前次住宅電價千度以上調整時，已展開時間電價輔導外，台電更進一步推動節能機制，若屬於分租套房多戶共用同一電表者，可由房東申請智慧電表，並接受台電節能輔導，此次電價便可不調漲。
台電指出，國內住宅電價為累進計費制，電價調整方案雖是700度以上調漲3％、1000度以上調漲10％，意思是超過的度數才會被調漲，其中700度到1000度每月最多增加45元。以單月用電710度來說明，只有多出來的10度電費率會被調漲。換算為費用來說，每月用電710度，會由2078元增至2080元，增加2元，調幅0.1%；每月用電1010度時，每月從3574元增加到3625元，增加51元，調幅為1.4％；每月用電若為1200度，則由4711元提高到4876元，增加165元，整體調幅約為3.5％。
台電舉例說明，以北市某處分租套房為例，其每月用電平均為3705度電，每月電費平均為1萬7488元，但在去年8月後採取時間電價後，因善用尖離峰電價，整體電價減少超過兩成，降為1萬3658元，顯有成效。
因此，台電強調，為進一步落實節能輔導及智慧電表推廣，分租套房類型的用戶，只要來向台電申請裝設免費智慧電表，並且接受台電的用電節能輔導工作，即使每月總用電量超過700或1000度，仍可不受本次電價調整影響、不會調漲價格。
另外，對於社福團體，包括使用維生輔具的身障家庭、庇護工場、立案社福機構及護理之家等2.2萬戶用電，基於照顧弱勢精神，此次電價也凍漲。
針對工商業的電價調整機制，王美花指出，因處於國際情勢及國內商業活動剛開始復甦之際，因此漲幅相對沒那麼高，同時，也希望大家能多重視節電，經濟部為此也有祭出輔導措施，且在今年度原本的政府公務預算及疫後條例中，對於產業與商業界都有推出相關的智慧化節能、低碳化等措施，非常歡迎產業界來申請。