今日廣場》薛曉蘋／台南的轉型正義與桃園的威權復辟

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湯德章何許人也？日治時期執業律師，經常以低價為台南市民辯護；二戰後持續人權理念，亦加入國民黨，於二二八事件期間，代表台南市民與國民政府談判，避免衝突擴大。但在國民政府開始清算時，湯德章為保護同伴，將名冊等資料焚毀，最終遭國軍逮捕，於民生綠園槍決示眾，且曝屍三日不准家屬收屍。為感念先人事蹟，台南市長黃偉哲將中正路更名為湯德章大道。
桃園日本神社，原為日治時期建築，國民黨府來台後改為忠烈祠。近年來為活化園區，與日方神社合作，迎祀善於農耕、養蠶的天照大神，增進觀光效益；但國民黨張善政執政後，以部份人士反對為由，將神祇送回日本，「回歸」忠烈祠用途。
這兩起事件的共同點，在於黨國意識形態的幽魂，仍盤踞在台灣社會的潛意識之中。細看反對湯德章大道者，以操弄意識形態、無實際效益為多數意見；至於桃園請回日本神祇，則無視忠烈祠之原始建築即為神社。這些人以反對意識形態作為維持現狀的理由，背後沒有說出口的是，只有黨國意識形態是中立的，任何挑戰黨國意識形態者，都必須反對到底。
然而，黨國意識形態本身就不可能是中立與客觀，而是人為營造的；只有還原歷史真相，讓人民討論、評斷，才有可能建立起更加團結的台灣。從這個立場出發，還原歷史的台南與威權復辟的桃園，正是台灣社會，甚至台灣近代史之所以斷裂的縮影。
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