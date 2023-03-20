友達秀智能化、太陽能維運技術　對外提供永續服務方案

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面對產業環境變化，加上全球氣候變遷、國際淨零碳排趨勢，驅動企業加速數位、永續轉型同步躍進。友達立足智慧製造、投入數位轉型以落實ESG永續發展，並對接雙軸轉型策略，將自身轉型成功經驗，轉化為對外提供的智慧永續服務方案。
其中，友達數位憑卓越的自動化、智能化、AIoT人機協作等解決方案，提升產能與良率；而隨著數位轉型和永續智造力道推進，亦促使友達宇沛以數據整合、淨零碳排等綠色永續解決方案崛起；加上友達能源長期深耕綠電、擴大使用再生能源，三方助力友達引領企業數位轉型浪潮，逐步落實減碳、零碳排藍海新趨勢，響應國際再生能源倡議RE100、進一步達成2050淨零轉型目標。
友達數位部分，沿襲集團多年智慧製造的實力積累，針對產業需求與痛點，開創智慧節能、智働搬運、智能檢測、智慧物聯等全方位軟硬體解決方案，以豐沛的創新量能與研發實力，積極拓展多元垂直場域相關應用，與場域夥伴互補鏈結擴大影響力，賦能逾700家企業，引領智慧工廠轉型趨勢。
友達指出，為緩解疫情衝擊、少子化缺工等挑戰，並對應高漲的產業自動化需求，友達數位運用物聯網、AI、大數據、視覺辨識技術，結合無人搬運車（AGV）以及自主移動機器人（AMR），導入人機協作自動物料搬運系統（iAMHS），協助國內半導體封測廠生產效率增加15%，並符合現今製造態樣走向少量多樣化，加速完成生產之產線換線作業，讓產線調度更加彈性。
友達宇沛部分，則是作為永續解決方案專家，以深厚廠房運轉經驗，將碳管理、水處理及智能化控制技術整合輸出，提供碳排管理、水資源管理、節能技術與資源循環服務，讓友達宇沛的營運目標在3年間大幅成長76%，掌握企業淨零商機。
包含結合廠區大數據資料庫，導入AI高智能管理系統，自主研發之碳管理平台「ACA Carbon Agent」，進行碳排數據盤查及提供「淨零建築解決方案」，利用智能樓宇管理平台的環境數據蒐集，協助系統大廠透過數位化輔助排放源鑑別管理、分析及碳排放量計算，提高碳盤查效率50%；同時也攜手半導體晶圓大廠，將製造生產過程中的廢水有效分流，進行最佳水處理，並運用化學能及物理能將有機污泥水解破壞，以達廢棄物減量，相較傳統設備節能50%，完整實現循環經濟、資源有效再利用的趨勢，為企業勾勒出淨零減碳路徑。
至於友達能源在太陽光電案場的建置擴及全台政府機關、公有房舍、學校、滯洪池、工業廠房、科學園區及畜牧設施等逾410處電廠，尤以屋頂型建置光電量近200MW，為全台最大屋頂型電廠專案實績，預計2023年累計完工建置光電裝置量將超過500MW，並擠身全台五大光電系統建置商之列。
同時，受惠於數位轉型發酵，友達儲能系統亦導入AI數據化管理，協助包括台電鳳山宿舍及台中市政府智慧社區等進行電網調節，輔以數據化的能源管理監控及調節水電供需，為社區量身打造合適且有效率的能管模式。友達透過軟硬體整合解決方案，協助供應鏈夥伴多元採購與規劃，落實線上線下全通路，期為客戶創造優異的能源效益，讓全民共享陽光。
友達致力推升數位轉型、跨域整合等創新量能，積極強化非面板類場域應用領域布局，同時秉持永續思維，讓數位轉型與ESG永續發展雙軌並行，進而提供全方位智慧永續解決方案，期實踐企業永續智造的強力後盾，備妥決戰未來的即戰力，攜手生態圈夥伴擘劃永續未來的新契機。