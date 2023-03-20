不滿美韓軍演！北韓進行核戰術演習 金正恩愛女又現身
由於不滿美韓近日舉行的「自由護盾」聯合軍事演習，北韓近來挑釁動作不斷，不僅試射飛彈引起緊張，甚至在18、19日實施核戰術演習，不過除了演習內容之外，北韓領導人金正恩攜愛女金朱愛前往觀摩，也成為話題關注焦點。
國際中心徐筱晴／綜合報導
《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導，北韓戰術核武部隊於18至19日蘇舉行模擬核反擊綜合戰術演習，熟悉戰術核武攻擊任務遂行程序。兩天演習皆由金正恩帶著愛女金朱愛親自出席視察、督導試射訓練過程。金正恩指出，擁核事實並不足以祖赫戰爭，只有擁有攻擊敵人的實際能力，保持隨時能狗迅速精準實施核打擊的常態戰備狀態，才能完成嚇阻戰爭的戰略使命。
同時，金正恩提出核武戰力建設的重要方向和與進行核武戰爭準備的戰略性課題。報導分析，這可能暗示北韓即將進行第7次核試、或是洲際彈道飛彈（ICBM）以正常角度（30至45度）發射。
據悉，戰術演習分為兩部分，18日的訓練用於檢視戰術核武的指揮與管控運用系統，19日則為戰術核武模擬彈頭彈道飛彈試射訓練，模擬從平安北道鐵山郡發射的戰術彈道飛彈在800公里外的南韓東部海域目標上空800公尺處定點爆炸，驗證核彈頭引爆裝置和控制系統的可靠性。
北韓官媒公布核戰術演習時，除了能看到金朱愛又一次出現在北韓重大軍事活動，另外北韓國防相強純男、指揮戰術核武部隊的聯合部隊首長及其麾下東西部戰線各飛彈部隊首長、分隊指揮官參觀了第二天的演習，黨中央幹部、飛彈總局指揮官、核武器研究所人員也到場。
不過從官媒公開的照片中，可以看到金正恩身旁有名男子，不僅戴上口罩和墨鏡還被打上馬賽克，看上去十分突兀。韓國分析，該名男子可能擁有北韓戰術核彈的機密訊息，或許是負責戰術核武開發甚至是核部隊指揮官。