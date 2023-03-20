吳淡如曝日本房地產投資心法 昔「報酬率9%」今早已回本
自從台劇《華燈初上》以條通為背景拍攝後，吸引不少人想一窺條通酒店的神祕面紗，不過因為疫情，條通裡的日式酒店，從全盛的600多家，到現在剩不到30家。為此，知名主持人吳淡如、條通女王席耶娜、青雲畫廊藝術總監李宜洲GARY，將攜手於4月1、2日舉辦「好男好女逛條通」的系列講座，除了能夠探索條通中的奧祕，也能一同享受文學、藝術和投資，帶來的美好體驗。而吳淡如也將分享日本房地產投資心法。
記者侯家瑜/綜合報導
吳淡如的日本房地產投資心法包括，買房動物經濟學理論，或是日本不能買的房子跟不能買的價錢，還有分享怎麼用GDP來投資房子，事實上，她2010年在日本投資時的報酬率高達8-9％，那時的資金成本不到1％，而現在資金早已回本。除了房地產投資，吳淡如對於藝術品也有獨到眼光，除了村上隆外，她也花了好幾百萬，收藏台灣很多有實力的年輕人的作品，像是新寫實派藝術家詹喻帆的作品，她說：「並沒有辦法確定什麼東西會漲，只要衡量自己的荷包，負擔得起最重要，絕對不要只想著要投資賺多少錢。雖然我是個俗氣的商人，但是我並不想用這樣的方法看藝術，要掛在我家房子，一定要是我喜歡的，如果他很貴而我不喜歡，那也沒用。」
吳淡如參與過上萬場講座，這是第一次在條通酒吧舉行，她說：「主要是為了幫朋友席耶娜，因為她以前做直銷，欠了80多萬，現在已經滾到2千多萬。」因此這次除了講座外，同步也在活動現場BAR NiNE販售她珍藏的村上隆的版畫作品。吳淡如之前在日本開公司，地點就在村上隆的藝廊旁邊，所以經常上門光顧，大約收藏30多張，目前一幅作品市價約10萬元以上，這次以6折出售，分享給喜歡版畫的收藏家。
條通女王席耶娜也將在講座中分享日式酒店文化差異與條通媽媽的說話術，「在日本，連酒店都很講究職人文化，要做就要做到第一名，所以酒店小姐也會比賽，客人把錢花在誰身上花最多，會成為某某地區的No.1，甚至還會有獵人頭公司會挖角業績最好的酒店小姐，與台灣非常不同。」而席耶娜年輕時在日本闖蕩，曾被媽媽桑硬推去進行性招待的場所，她嚇到一直狂哭，哭到全身顫抖把客人嚇跑，她後來也因此患上創傷壓力症候群，差點被性侵的記憶完全消失，直到前幾年，有出版社找她出書，她才突然想起這段不堪回首的記憶。
※【NOWnews 今日新聞
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