BLACKPINK才剛走！D社震撼預告 BTS、TWICE等9天團攻台
隨著南韓女神天團BLACKPINK來台造成旋風後，擁有「最強狗仔」之稱的南韓媒體《Dispatch》（簡稱D社）又突然宣布會到台灣舉辦活動，而且可能會帶BTS防彈少年團、TWICE等等9大神級天團一起來台灣，消息曝光後，立刻掀起網友討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
D社今（20）日下午突然在官方IG上發文寫下：「Where to next?」並陸續標註ENHYPEN、TXT、StrayKids、NCTdream、NCT127、TWICE、Seventeen、BTS、NU'EST共9個當紅的偶像團體。
此外，貼文還附上的兩張照片，一張是台灣的夜景，另一張則是所有藝人歌手拚湊而成的圖片，並印有台灣形狀的圖案。消息曝光後，立刻湧入超多台灣網友熱議，「來台灣辦展囉！」、「我的天！居然可以來台灣，看爆吧」、「welcome to Taiwan」、「看留言好像是D社的展覽！超想衝！」、「在台灣可以看到TWICE？啊啊啊！」
事實上，這次活動「DFESTA」是D社辦的10周年展覽，至於詳細的時間與地點，以及大家最關注的明星偶像會不會跟著一起來台灣？主辦單位寬宏藝術則向《NOWnews今日新聞》表示，「謝謝關心，展覽資訊日後會再告知。」