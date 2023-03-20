特企／《浪漫醫生金師傅》第三季 Disney+強勢回歸
超高分好評的浪漫醫療韓劇《浪漫醫生金師傅》繼前兩季創下高人氣與好口碑之後，於今日正式宣布將由韓石圭、安孝燮、李聖經等原班人馬回歸演出，並帶著全新第三季正式登陸 Disney+ 。
《浪漫醫生金師傅》第三季延續前兩季的故事發展，劇情講述在首爾擁有極高聲望的金師傅，放下在首爾知名醫院坐擁的金錢和名譽，隻身前往位置偏遠的石垣醫院行醫。在《浪漫醫生金師傅》最新一季的故事中，為觀眾將迎來全新的醫生陣容、素未謀面的敵人、還有觀眾們最期待的浪漫愛情故事。在石垣醫院中，醫生們無一不奮不顧身的為病人付出、保護他們心愛的醫院、更讓觀眾見識何謂「真正的醫生」。
演員卡司由韓石圭飾演韓國唯一經過普通外科、心胸外科、和急診醫學三項認證的外科醫生「金師傅」；安孝燮飾演被他人誹謗並在金師傅的指導下展開新生活的醫生 「徐宇震」；李聖經飾演徐宇震的競爭對手、而且只要進入手術室就會渾身僵硬的醫生「車恩彩」。《浪漫醫生金師傅》第三季由第一、二季的導演劉仁植回歸執導。
《浪漫醫生金師傅》第三季預計將於四月下旬的每週五、六更新最新集數，喜愛《浪漫醫生金師傅》的觀眾也可以在Disney+ 觀賞一系列強檔韓劇影視作品，包括在復仇之路上愛上繼母兒子的《原來這就是愛啊》、關於兩個朋友相互暗戀的《單戀原聲帶》、以及賭場傳說因捲入一起謀殺案人生再次跌落谷底的《地下菁英》等，還有更多精彩韓劇作品已在Disney+ 獨家熱播中。