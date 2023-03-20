台中21日部分區域停水　盧秀燕呼籲市民提前儲水

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盧秀燕表示，這次停水範圍大，影響全台中市約1/3的民眾，約30萬戶受影響，感謝自來水公司加強宣導，民政系統也協助推動，以及市議員幫忙宣導，市府會持續配合提醒用戶提前儲水。她也特別提醒市民，抽水馬達在停水期間要先關掉，避免空轉燃燒造成災情，等到復水後再打開，以及水源開關也要先關閉，避免復水時水壓過大導致水管爆裂。
盧秀燕也強調，部分民生住宅和營業用地沒有水塔、水池可以提前儲水，自來水公司因此佈設119個取水站於停水期間供民眾取用，呼籲大家有秩序取水，不要慌張。部分行動不便或老弱婦孺等民眾取水可能不便，市府也特別請民政區里及社福系統特別關心協助。
自來水公司董事長胡南澤表示，感謝市府及市民的配合及諒解，相關供水設施工程建設，將有助於供水管網更穩定，水公司會如質如期完成工程。
經發局說，為因應民眾儲水量不足等緊急用水需求，中市府督導自來水公司完成設置119處臨時供水站注水，主要由台中給水廠內出車補水，均符合飲用水水質標準，並於今日開始注水。免費供水服務分別於東區設13處臨時供水站、南區21處臨時供水站、北屯、北區13處臨時供水站、烏日區7處臨時供水站，而全區停水的太平區則有38處臨時供水站、大里區也有27處臨時供水站。(臨時供水站地點可洽自來水公司網站查詢。
經發局提醒，請民眾節約用水，飲食用水使用自來水，洗滌清潔用水皆可免費取用回收水及地下水，台中市目前有9處水資源回收中心及95處新建建築工程工地地下水資源可免費作為次級用水使用，降低自來水用量。