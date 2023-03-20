《未來少女》未開播先合體？朝聖偶像BLACKPINK激動吶喊
《原子少年》節目的成功，不僅開啟台灣偶像選秀新世代，還成功推動各星球少年紛紛出道，其中就以FEnix出道的MAX，在本月推出SOLO單曲《無名賊》，就以個人之姿打入進串流平台華語新歌榜、綜合新歌即時榜，也佔據即時榜冠軍，音樂實力與人氣相當火熱。對此，王牌製作人詹仁雄繼續造星，將推出節目《未來少女》接棒，有望替娛樂圈持續注入新能量。
記者詹鎰睿/綜合報導
據悉《未來少女》將從各大娛樂公司培訓練習生與海選素人中挑選，依照不同風格組團競賽，特別的是節目將取消導師的評分機制，以人氣投票作為成績，由全民來決定少女的分數高低，雖然節目預計四月才會開錄，但少女們則是先意外在高雄合體，一身粉配黑的打扮，原來是為了朝聖「全球最紅女團」BLACKPINK的演唱會。
曾擔任原子少年音樂總監的于傳勇，更親自率領整隊少女搶票至現場「觀摩學習」。年僅15歲長相甜美的練習生采甄更在演唱會前的彩排就激動落淚：「光是在場外聽都很激動！真的很驚艷、很高興！即使距離沒有很近，但是終於能親自到現場看從小學時期就喜歡的偶像真的很開心！」
另位正妹練習生毓旋也認真表示：「看完演唱會發現，她們每個人的肺活量都很好，表演好幾首歌完之後還可以和粉絲們講話！」細心觀察作為偶像的身體素質：「我覺得這是我很需要學習的地方！」
曾發表cover BLACKPINK知名歌曲《Typa girl》的媛媛更提到：「Black pink的視覺設計的太厲害了！透過黑+粉色的主視覺及周邊商品，讓粉絲們有更深的認同感，全場也不約而同穿著同色系的衣服，像是參與了一場時尚盛典！」
少女們參加偶像演唱會不忘心得檢討，審視自己有哪裡需要學習與進步。而在節目宣傳片裡也可以見到曾以Cherry Bullet出道的粼粼、AKB48 Team TP一期正式生冼迪琦，還有曾參加《青春有你》第二季的陳品瑄等等，練習生的輝煌經驗與背景，讓節目未播就先引發討論，《未來少女》勢必再掀起一波女團熱潮。