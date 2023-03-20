T1／台啤借將呂蔡瑜倫搶投雲豹丟勝利　艾夫伯、魔獸傻眼

T1／呂蔡瑜倫搞砸了關鍵球　但那終究只是一回合

▲呂蔡瑜倫在關鍵時刻倉促出手沒進，在賽後引發爭議。（圖／T1聯盟提供）
▲呂蔡瑜倫在關鍵時刻倉促出手沒進，在賽後引發爭議。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/綜合報導

桃園雲豹昨(19日)晚以98:99輸給台啤英熊，比賽最後時刻，呂蔡瑜倫倉促出手、錯失了一記有機會追平的三分球，成為該場比賽最受矚目的關鍵回合，賽後他也經歷了生涯流量最高的一晚。雖說職業球員本來就該承受理性的批評和討論，但過度聚焦在一個回合上，似乎對於一名得不到穩定出賽時間的年輕球員來說，那些嘲諷並不公平。

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呂蔡瑜倫這場比賽就僅僅只上場了16秒，他上來的第一個任務是先在14.8秒對周伯勳犯規，之後沒有被教練團換下場，繼續在場上執行下一回合雲豹的進攻，剩下的就是歷史了。

而為什麼雲豹主帥劉嘉發，最後會把呂蔡瑜倫和黃奕勝兩名輪換邊緣的球員放在場上？因為那時候他們落後三分，需要一名可以投外線的球員，而在當時球隊的陣容中，盧捷閔和羅振峰2名本土主力沒登錄，曾品富犯滿了，場上有霍華德和艾夫伯，所以戴維斯不能上，劉元凱沒辦法投外線，那剩下的那些人，就是教練想選誰的差別而已。

呂蔡今年二月才被租借到雲豹，T1雲豹的官網甚至都還沒有他的個人頁面。目前他打了5場比賽，總共只上場了3分鐘43秒，基本上大部分時候，就是上場處理掉一場勝負已定比賽的剩餘時間，然後吸收經驗。

職業球員需要保持出賽來維持比賽感覺，出色的替補能觀察場上的變化，在球隊需要時就上場打出貢獻，呂蔡瑜倫現在顯然還不是這樣的球員。在那場比賽中，他得到機會，但沒有把握住，不過若把勝負怪罪在一個只打16秒的球員身上，那就太過了。

一個打職籃第一年、並且賽季大部分時間在板凳席上度過的球員，在昨晚這樣關鍵的時刻被委以重任，有一次糟糕的出手選擇——弔詭的是，如果他只是失誤，或許外界反應還不會那麼大——事情就是這樣。

實際上，雲豹這個陣容在台啤正常發揮下，根本很難贏這場比賽，盧捷閔和羅振峰沒打，他們兩人場均一場比賽要貢獻20分，雲豹輪換深度沒辦法補上這樣的差距，而且鄭瑋還必須回到先發，讓板凳火力更加不足。

至於最後打得像戰神的艾夫伯，這場比賽總計是30投11中，除了上一場對高雄海神爆發外，其實進入到三月後效率下滑嚴重——這也和雲豹之前缺兵少將，沒人為他拉開空間有關——也是球隊最近陷入困境的原因之一。

而回到當晚引起爭議的那個回合，呂蔡瑜倫的角色是個掩護者，但台啤第一次擋人全換之後，雲豹並沒有找到空擋，而且接近發球違例了(鄭瑋傳球時4秒)；之後艾夫伯仍沒有擺脫防守者，還驚險地躲掉了一次可能的進攻犯規。

呂蔡瑜倫或許當下在處理上可以更聰明一些，但在艾夫伯已經退到Logo處接球、且台啤全對位的情況下，要認為後者勉強接球後，會有一個更理想的出手機會，似乎也是不現實。

雲豹在本場第4節剩下4分多鐘時，還落後達14分，那就是此役兩隊打出的內容的真實差距，若非台啤最後給了一些機會，比賽大致上已經決定了，呂蔡瑜倫也可能根本不會上場。

這樣一名球員，在這種時刻還留在場上，其實也說明雲豹本季的狀況和輪換名單有多不穩，那也全數反映在他們目前的戰績上。

賽後劉嘉發也說得很清楚了，呂蔡瑜倫就是以為時間要到了，投了一個不是設定給他的球。但那只是一回合，終究不能代表整場比賽，雲豹也不是僅僅因此才輸的。



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