T1／呂蔡瑜倫搞砸了關鍵球　但那終究只是一回合

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而為什麼雲豹主帥劉嘉發，最後會把呂蔡瑜倫和黃奕勝兩名輪換邊緣的球員放在場上？因為那時候他們落後三分，需要一名可以投外線的球員，而在當時球隊的陣容中，盧捷閔和羅振峰2名本土主力沒登錄，曾品富犯滿了，場上有霍華德和艾夫伯，所以戴維斯不能上，劉元凱沒辦法投外線，那剩下的那些人，就是教練想選誰的差別而已。
呂蔡今年二月才被租借到雲豹，T1雲豹的官網甚至都還沒有他的個人頁面。目前他打了5場比賽，總共只上場了3分鐘43秒，基本上大部分時候，就是上場處理掉一場勝負已定比賽的剩餘時間，然後吸收經驗。
職業球員需要保持出賽來維持比賽感覺，出色的替補能觀察場上的變化，在球隊需要時就上場打出貢獻，呂蔡瑜倫現在顯然還不是這樣的球員。在那場比賽中，他得到機會，但沒有把握住，不過若把勝負怪罪在一個只打16秒的球員身上，那就太過了。
一個打職籃第一年、並且賽季大部分時間在板凳席上度過的球員，在昨晚這樣關鍵的時刻被委以重任，有一次糟糕的出手選擇——弔詭的是，如果他只是失誤，或許外界反應還不會那麼大——事情就是這樣。
實際上，雲豹這個陣容在台啤正常發揮下，根本很難贏這場比賽，盧捷閔和羅振峰沒打，他們兩人場均一場比賽要貢獻20分，雲豹輪換深度沒辦法補上這樣的差距，而且鄭瑋還必須回到先發，讓板凳火力更加不足。
至於最後打得像戰神的艾夫伯，這場比賽總計是30投11中，除了上一場對高雄海神爆發外，其實進入到三月後效率下滑嚴重——這也和雲豹之前缺兵少將，沒人為他拉開空間有關——也是球隊最近陷入困境的原因之一。
而回到當晚引起爭議的那個回合，呂蔡瑜倫的角色是個掩護者，但台啤第一次擋人全換之後，雲豹並沒有找到空擋，而且接近發球違例了(鄭瑋傳球時4秒)；之後艾夫伯仍沒有擺脫防守者，還驚險地躲掉了一次可能的進攻犯規。
呂蔡瑜倫或許當下在處理上可以更聰明一些，但在艾夫伯已經退到Logo處接球、且台啤全對位的情況下，要認為後者勉強接球後，會有一個更理想的出手機會，似乎也是不現實。
雲豹在本場第4節剩下4分多鐘時，還落後達14分，那就是此役兩隊打出的內容的真實差距，若非台啤最後給了一些機會，比賽大致上已經決定了，呂蔡瑜倫也可能根本不會上場。
這樣一名球員，在這種時刻還留在場上，其實也說明雲豹本季的狀況和輪換名單有多不穩，那也全數反映在他們目前的戰績上。
賽後劉嘉發也說得很清楚了，呂蔡瑜倫就是以為時間要到了，投了一個不是設定給他的球。但那只是一回合，終究不能代表整場比賽，雲豹也不是僅僅因此才輸的。
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