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劉德華走一半「熱情女粉突暴衝挽手」！他真實反應全被錄

▲劉德華在準備拍攝電影《流浪地球2》的香港路演時，被一名熱情女粉絲衝上前挽手。（圖／翻攝劉德華抖音）
▲劉德華在準備拍攝電影《流浪地球2》的香港路演時，被一名熱情女粉絲衝上前挽手。（圖／翻攝劉德華抖音）

記者賴禹妡/台北報導

「不老男神」劉德華自1981年出道後，不但靠著好歌喉及演技在演藝圈擁有天王地位，更因謙虛、親民個性圈粉無數，而他近期在準備拍攝電影《流浪地球2》的香港路演時，沿途大方向粉絲們握手致意，卻在人群中突然出現一名馬尾粉衣粉絲衝出來，並挽住劉德華的手，嚇壞現場一票人，雖然劉德華立刻抽開手，但仍全程保持微笑，並且還回頭眨眼，紳士反應讓一票網友大力讚賞：「他脾氣真的太好了！」 

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▲（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
▲劉德華沿途向粉絲握手打招呼，但卻突然出現一名頭綁馬尾、身穿粉色衣服的粉絲衝上前挽住劉德華的手。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
根據陸媒《新浪網》報導，劉德華日前正在準備拍攝電影《流浪地球2》的香港路演時，一段他在商場被粉絲挽手的影片瘋傳，畫面中他沿途向粉絲握手打招呼，但走到一半卻突然出現一名頭綁馬尾、身穿粉色衣服的粉絲，加快腳步衝上前挽住劉德華的手。 

▲（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
▲劉德華全程面帶微笑，並且向該粉絲握手，甚至還回頭露出眨眼表情，紳士反應被網友大讚。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）
女子的行為讓在場人都嚇了一跳，劉德華也隨即抽開手，但還是全程面帶微笑，並且向該粉絲握手，甚至還回頭露出眨眼表情，女子也立刻被一旁的保鑣拉開，影片曝光後，不少網友怒批該女子的行為，「追星的行為先學會尊重吧」、「太不尊重人了，怎麼突然就上手了！素質太差」、「真的是沒有邊界感，為什麼要上手啊」，也有人大讚劉德華的修養，「他脾氣真的太好了」、「華仔人真不錯」、「真的是個紳士」、「再度圈粉了」。 

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