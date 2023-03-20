開賣前買BLACKPINK票！詹仁雄揭祕「圈內透過關係不難」
製作人詹仁雄繼去年捧紅選秀節目《原子少年》的少年們後，接著創立「踢帕娛樂」躍升成為董事長，還將製作選秀節目《未來少女》繼續打造女團，節目目前正在海選階段。針對近日BLACKPINK旋風來台開唱，詹仁雄也透過臉書分享圈內人買票祕密，以及淺談黑粉紅春運與女團經紀。
記者侯家瑜/綜合報導
詹仁雄表示圈內人都知道，在開賣前其實透過關係並不難，「至少位置能好些，這不是祕密，因為演唱會要確保收入必定會先找贊助或特定廠商的購買，通常到開賣時，可能只剩5成不到的票，這也是造成秒殺的原因，但一張票一世情，幫人要票是身處演藝圈的無奈，上次這麼被追殺，是江蕙封麥演唱會，那時我明瞭2件事，一是演唱會搶手時真好賺，二是台灣孝順的子女真多。」
詹仁雄坦言4年前在做《菱格世代DD52》時，家中的3位女孩天天跟著聽韓團的歌，「她們在理解，從MAMAMOO到Red Velvet，當然還有從巴黎時裝周爆紅的 BLACKPINK，小女兒們當然是聽音樂，但老女兒是看著她們身上的精品搭配，如同全智賢在《來自星星的你》裡，一套又一套的華服，讓媽媽、姊姊們開始找到劇情以外的樂趣，殊不知，這全是韓國娛樂的套路，他們的配方只有一個，就是和全世界的女生與年輕人做朋友。」
詹仁雄認為BLACKPINK是女團的巔峰，「我叫女兒算算她們最新的MV，每個團員換了幾套服裝，答案是5套，是20組精品的紅毯，也是媽媽們除了音樂舞蹈之外的樂趣，我第一次記住香奈兒的環戒，就是從Jennie的手指開始。」坦言這方式自己在疫情前做女團節目時有參考，但700套的衣服還不夠，「天知道這預算多高，但追了韓星多年的粉絲怎麼會看不懂？不在量在質。」