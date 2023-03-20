印月歡慶18周年 「上海滬菜尋味」饕客重拾懷舊好味

我是廣告 請繼續往下閱讀
上海名菜佳餚多不勝數，印月總經理王永勳與主廚賴政邦，從中挑選出非吃不可的經典功夫菜，做此次印月餐桌主角。王永勳說，例如｢滬糟三醉｣中的醉肚就是功夫菜，不含前置作業，光是最後一道浸泡入味的工序就要2天，才能換來Ｑ彈不臊、沁酒香與中藥香的迷人滋味，很厚工。
其次是選用腩排烹煮的｢金縷無錫｣，要先醃上1整晚，之後經過炸、滷、再炸的反覆工序，嘗來外酥內嫩，再配上爽味的冰梅醬，好吃到連骨頭都想啃下肚。說到上海名菜，絕對少不了｢蝦籽紅燒大海參｣與｢老上海功夫雞｣。｢蝦籽紅燒大海參｣是以發泡好的烏參炸過後，加入蔥、薑、黃酒、醬油、糖與高湯小火燒煮，起鍋前灑上蝦卵，淋上滾得冒泡的蔥油芡汁，入口肥美脆嫩、鹹、甜、鮮、香更是恰到好處。
｢老上海功夫雞｣以熬了8個鐘頭的白湯加上全雞、扁尖筍、家鄉肉，再蒸2個小時，雞肉吸滿白湯精華，湯醇厚鮮香、肉軟嫩有味，讓人一碗接一碗喝，欲罷不能。王永勲表示，江浙菜不但美味可口，還有許多奇聞軼事，例如｢金縷無錫｣來自濟公和尚傳奇，「龍井蝦仁」是乾隆皇遊江南時意外發明的菜，｢蔥包檜｣竟與秦檜害死岳飛有關。呷飯配故事，正是江浙菜另一個有趣引人的特色。
秉持傳承使命，印月趁著歡慶18週年，即日起至4月底推出「上海滬菜尋味桌菜」及滬菜套餐，要讓老顧客重拾江南美味記憶外，還加碼祭出好康，凡是點選上海桌菜或5客以上滬菜套餐，即可享有加點招牌烤鴨半價優惠，打破印月烤鴨上架9年來從不打折的紀錄。