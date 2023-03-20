FB帳號登入問題終於修好！MixerBox老用戶感動：都回來了
目前在App Store 音樂類排行榜佔據第一名的App為免費音樂與Podcast播放神器《MixerBox》，之前突然有用戶反饋發現無法使用Facebook的帳號登入，導致歌單也遺失，重度用戶哀號不已。經過MixerBox團隊持續向FB反應，近日已經修復完畢，用戶可以再度使用FB登入，且由官方建置一套專屬的找回歌單流程，只要簡單5步驟，曾經的最愛通通都能挽回了。
記者周淑萍/綜合報導
唯一無月費、無廣告、無任何限制的音樂播放器《MixerBox》，是許多人聽音樂、聽Podcast的首選，不需收費，《MixerBox》至少幫用戶一年省下上千元訂閱費用，但在日前有網友反應無法使用FB的帳號登入，官方也密切的發出修復公告，終於在近日解決了問題，原本無法使用FB登入，即日起已經可以順利登入，登入後就能找回原本的最愛的歌單繼續聆聽。
但如果依舊無法找回遺失的歌單，可以經由官方協助幫忙，點App上「無法找回歌單嗎？」橫幅 Banner 並依照步驟登入原本的 FB 帳戶即可取回原始帳號的歌單和金幣等資料，但手機需要在10.17版本以上才能取回成功。
📍取回歌單官方建議取回歌單5步驟：
在月前FB無法登入時的MixerBox率先建議網友使用網頁版，隨後又提供一套合併帳號功能，讓無法使用FB登入的用戶也能透過此方式找回熟悉歌單。近日FB登入修復完成的消息公布後，不少忠實老用戶登入後感動表示：「歌單都回來了，感謝！」、「好險，歌單保留住了。」
- 於左上角齒輪圖案的設定頁面裡將MB3 以「常用的 Email」登入，不一定要 FB 信箱，只要收的到認證信的即可。
- 滑至最下方，確認是寫「目前以 MixerBox ID 登入」
- 接著再回到找回歌單頁面點選下方「繼續」按鈕，用曾登入過 MB3 的 Facebook 帳戶登入。
- 參考找到的帳號與歌單資訊，選擇要找回的帳號，並點選確定完成合併。
- 強制退出 MB3 後並重開，於「我的歌單」分頁確認歌單是否出現。