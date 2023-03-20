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COVID-19輕症自即日起免通報　陳其邁提醒疫苗+1

▲COVID-19輕症自今天起免通報、免隔離，市長陳其邁特別提醒市民朋友「疫苗+1、解封安心！」（圖／高市府提供）
▲COVID-19輕症自今天起免通報、免隔離，市長陳其邁特別提醒市民朋友「疫苗+1、解封安心！」（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

COVID-19輕症自今(20)日起免通報、免隔離，市長陳其邁特別提醒65歲以上長者或罹患糖尿病、慢性病患者、失智、心血管疾病等慢性病、孕產婦、免疫不全/免疫低下等具重症風險因子對象，出現疑似症狀應速快篩、速就醫，快篩陽性者依醫囑儘早使用口服抗病毒藥物，可降低住院或死亡風險約31-88%。他也提醒市民朋友「疫苗+1、解封安心！」

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▲COVID-19輕症就醫建議。（圖／高市府提供）
▲COVID-19輕症就醫建議。（圖／高市府提供）
衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心公告即日起，快篩陽性之輕症或無症狀者免通報免隔離，進行「0+N自主健康管理」，有症狀在家休息，避免不必要外出；無症狀或症狀緩解(退燒至少1天)後可外出，外出時請全程佩戴口罩。

衛生局也特別提醒避免出入無法保持社交距離，或容易近距離接觸不特定人士的場所，如聚餐、聚會及公眾集會等場域，並配合自主健康管理至快篩陰性或發病/採檢陽性滿10天無須採檢，即可解除。並強調「0+N自主健康管理」屬於指引性質，無對應罰則。

▲「0+N自主健康管理」健康概要。（圖／高市府提供）
▲「0+N自主健康管理」健康概要。（圖／高市府提供）

▲防疫鬆綁新制之調整重點。（圖／高市府提供）
▲防疫鬆綁新制之調整重點。（圖／高市府提供）
陳其邁也指出，快篩陽性者如出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘等警示症狀，請立即撥打119，或直接自行就醫。

衛生局進一步說明：高雄市校園同步配合教育部調整防疫措施，建議COVID-19篩檢陽性之輕症/無症狀的學生或教職員工，0日及次日起5日內在家進行自主健康管理，快篩陰性可提早解除自主健康管理。前述期間，學生請假不列入出缺席紀錄，家長在學生前述天數之病假期間，可請防疫照顧假，教職員工不列入學年度病假日數計算及成績考核之考量。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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