「解渴春雨」要來了？週末變天小心溫差 全台還要熱4天
春季的天氣變化快速，實在令人難以捉摸！中央氣象局指出，今（20）日開始至週五（3/24）以前，台灣各地都溫暖微熱，不過週六（3/25）東北季風增強後，北台灣又轉為有點濕涼的天氣型態，甚至下週一（3/27）受到華南雲雨帶的影響，全台都將有降雨機率；氣象局提醒，近期最熱的時間落在週三（3/22），各地白天高溫都將突破攝氏30度，週六北部地區高溫明顯驟降，最冷的時間點則是週六晚上至下週日（3/26）清晨，北台灣僅攝氏16度，請民眾多留意快速多變的最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘表示，明日各地仍是較為溫暖，中南部稍熱，高低溫分佈上，北部攝氏20至29度，中部攝氏19至33度、南部攝氏20至31度、東部攝氏21至29度，中部地區由於竹苗等地空曠地區有些許輻射冷卻，因此夜晚清晨較涼，但白天升溫快速，日夜溫差相當大，民眾請多留意。
趙紘提及，週三是本週最熱的一天，除了北部白天高溫將突破攝氏30度外，中南部近山區也將有攝氏35度左右的高溫出現，週四和週五（3/23至3/24）由於環境水氣增多，各地雲量增加，因此白天高溫會將地攝氏1至2度，週六東北季風增強氣溫驟降，以白天高溫為例，週五北部高溫約攝氏25至26度，週六將跌至攝氏19至20度，算是頗為明顯，最冷的時間點在六晚上至下週日清晨，北部低溫剩下攝氏16度。
降雨情況上，趙紘說道，週五基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，週末兩天北部及東半部地區降雨機率提高；值得注意的是，東北季風預計會影響到下週二（3/29），而下週一受到華南雲雨區影響，各地皆有降雨機會，但這波「春雨」主要還是將在中部以北地區，南部主要以山區為主，對缺水的現況可能無太大改善。