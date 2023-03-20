三上悠亞引退還是賺爆！靠「1超狂身份」10分鐘吸1500萬
日本暗黑天后三上悠亞，擁有甜美笑容及魔鬼身材，是許多人的D槽女神，13日卻突然宣佈自AV界引退的消息，結束長達8年的女優生涯，讓粉絲相當錯愕，不過三上悠亞早就不只在AV界發展，她還擁有自己的服飾、美妝品牌，且同時經營YouTube等社群平台，推估年收入至少有2億元日幣（約台幣4600萬元）。
記者賴禹妡/台北報導
三上悠亞自女子偶像團體SKE48 Team S出身，舊藝名為「鬼頭桃菜」，轉戰AV圈後，靠著姣好外貌及魔鬼身材成為日本高人氣AV女優，但13日卻公布引退消息，透露自己將在8月16日引退，在30歲生日前退出AV界。
不過即使三上悠亞引退，仍收入滿滿，雖然她曾透露，光是靠著AV處女作的片酬，就能在東京富田谷區買下一棟房子，但她深知自己不可能一輩子拍AV，因此選擇成立服飾品牌「MISTREASS」當公司社長，雖然和明日花綺羅一樣經營副業，但相較於明日花綺羅的品牌走性感風格，她推出的商品主打OL甜美風，且十分了解女性對自己哪個部位不滿意，特別針對那些地方增強細節，走進顧客的內心世界，成功打入女裝市場，還曾創下10分鐘就有1500萬進帳的驚人紀錄。
不只如此，三上悠亞經營YouTube頻道還相當成功，Socialblade推估，她光是頻道分潤收入就高達15.3萬美元（約台幣469萬），有媒體曾推測她年收入至少有2億元日幣（約台幣4600萬元），且她也能用過往的藝人身份繼續在演藝圈發展，今年現身「關西Collection」就是以藝人身份登台。