2月外銷訂單逃不了「連六黑」！經濟部：Q2表現可望上揚

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上個預估2月份年減幅度是在10.8%到年減6.9%，然而，這個月實際狀況是年減18.3%，低於預期，主要是由於整個消費性電子產品需求低迷狀況超乎預期，產業鏈仍在持續加強庫存調整，客戶的拉貨意願也相對保守，在貨品呈現上，電子產品與資訊通信產品的表現不如預期，尤其資通信產品在上個月解封所帶來的遞延效應，並沒有延續到2月。
據統計處資料顯示，資訊通信產品及電子產品皆因終端需求疲弱，供應鏈持續調整庫存，使得累計1至2月接單分別年減4.8%、21.8%；光學器材因面板終端產品需求仍顯疲弱，且價格低於上年同期，加上光學鏡頭接單減少，1至2月接單年減43.3%。
傳統貨品方面，因全球景氣趨緩，終端市場需求不振，業者對設備投資持觀望態度，加上國際原物料價格低於上年同期，以及海外同業競爭，導致塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械累計1至2月訂單分別年減 37.7%、34.6%、33.2%及28.6%。
累計1至2月外銷訂單海外生產比51.8%，較上年同期上升1.7個百分點， 主因高海外生產比的資訊通信產品接單減幅相對較小，所占比重增加所致。
針對大陸復工對外銷訂單影響為何？黃于玲回應，以目前表現來看，光學器材、基本金屬、機械 ，或塑橡膠呈現月增，主要是年節效應所致，但其年減幅度還是相對較大，並沒有很明顯的改善，中國訂單復甦情形實際上並無呈現報復性成長，加上在調查1923家廠商後發現，有高達70%認為不受影響，主要是整個大環境需求仍然走弱，有影響的僅佔9.6% 。
針對未來外銷訂單表現，黃于玲提到，高效能運算、人工智慧、雲端資料中心，以及車用電子等新興科技應用與企業數位轉型需求持續擴展，有助於挹注接單動能，但通膨、升息壓力仍存，俄烏戰爭及美中科技戰未見緩解，恐制約全球經濟成長力道，影響外銷接單表現，宜密切關注，並妥為因應。
黃于玲指出，預估今年3月將達480至500億美元，月增14.0%至18.7%，年減23.4%至年減20.2%。她說明，外銷訂單受全球景氣影響大，廠商主要認為科技應用的需求仍存，加上中國解封等，因此大致看好整體接單情形，不過以接單動向觀察仍偏弱。
第1季外銷訂單則估約1376至1396億美元，季減12.7%至減11.5%，季年減20.5%至減19.3%。至於第2季是否有望回升嗎？黃于玲說，第1季通常為接單淡季，2月份開始，有些價格如鋼價已慢慢回升，目前來看第2季有機會往上走，但整體仍需觀察終端需求變化情形。