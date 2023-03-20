7場小巨蛋「提前陪陳奕迅過生日」 演唱會名字藏巧思
陳奕迅（Eason）拿過3座金曲歌王，2019年參加金曲獎後，睽違4年再度來台灣開唱，今（20）日宣布從7月15日至7月23日，將舉行7場小巨蛋演唱會，提前和粉絲度過49歲生日，演唱會主題「Fear and Dreams」的意思也隨之揭曉。
記者羅凌筠/綜合報導
這是Eason睽違7年後，再度站上小巨蛋開唱，限定7場在4月8日拓元售票系統一次開售！不論是生日或各種人生意涵的數字，「7」被Eason視為自己的幸運數字，而台北場選在7月開唱，足見其中非凡的意義。Fear and Dreams在人生中是必經，Eason希望大家從中能去面對恐懼，擁抱FEAR AND DREAMS。
演唱會主題「Fear and Dreams」是在幾年前就已定好，經過這幾年Eason並不覺得心中所想有改變，所以仍沿用這個名稱，而FEAR AND DREAMS代表著什麼呢？Eason直言：「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」
這次的演唱會海報，Eason望向兩個不同方向，中間更有色彩繽紛的鮮花恣意綻放，著名設計師朱祖兒用「Fear and Dreams」主題，以不同手法為大家帶來煥然一新的感覺，Eason也已迫不急待要帶著最新的巡演，去各地方與歌迷朋友們見面。
「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站
演出日期：2023年7月15、16、18、19、21、22、23日
演出地點：台北小巨蛋
票價：5880/4880/4580/4280/3880/3280/2480/1680/800
售票：2023年4月8日中午12點