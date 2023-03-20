公獅不想丟面子！遇牠們堅持不動 差1秒被踩成「獅餅」
俗話說「生命誠可貴，愛情價更高」，可沒有了生命還能剩什麼呢？網上就流傳著一隻公獅正與母獅群在草地上休憩的影片，可不久後有一群「龐然大物」急奔而來，旁邊的母獅紛紛起身躲避，而公獅似乎不想丟面子，待母獅全數離開後才起身逃跑，而下一秒那片草地就被迅速踩踏，相當驚險。
記者李惠婷/綜合報導
該影片發布於2021年，畫面中能看到有一頭公獅及六頭母獅躺在大草原上，其中一隻母獅非常機靈，一感受到遠方的震動便轉身離開，其他母獅見狀也紛紛起身，似乎想趕快逃離那一些「逼近的生物」，可公獅似乎不想在眾人面前丟臉，硬是在原地趴著不起身，直到身後的其他公獅也逃跑，逼近最危急的那一秒前，牠才迅速狼狽逃離，接著一群大象立刻跑進畫面，若那隻公獅來不及逃離，很可能會被踩成「獅餅」。
網友回覆「最後一隻公獅就像『我不能看起來像個弱雞』，持續一秒後，跑！」、「大象：現在誰是王啊，小貓咪？」、「這就像家貓對吸塵器有著本能的恐懼」、「大象群走路時，不會為路上的任何東西改變方向」。
據悉，大象與獅子同屬群聚動物，不過大象在體型及皮膚厚度上占有極大優勢，且具良好的團結性，遇到對手會群起圍攻，這也導致獅子通常不會把大象列入捕獵目標，因為對付牠們不輕鬆，還容易落入沒吃到肉，反而被踩出一身傷的窘境。