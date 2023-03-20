春假亂象多！邁阿密海灘爆2槍案 市長宣布宵禁：太難管
美國大學生目前正值春假期間，佛羅里達州邁阿密海灘市（The City of Miami Beach）也因此湧入入大量遊客，但是當地近來連續發生了2起槍擊事件，更傳出有2人死亡。當局19日宣布進入緊急狀態，並針對南海灘區實施午夜宵禁措施。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，邁阿密海灘市南海灘區以豐富夜生活聞名，每逢春假都湧入大量遊客，但這已經是邁阿密海灘市連續第三年在春假期間實施宵禁，並發布緊急狀態。該市聲明稱，今年宵禁主因是17日、19日2起槍案造成2死，以及過度龐大且不守規矩的群眾，減少危險及非法行為，並稱禁將於2023年3月19日星期日持續至2023年3月20日星期一上午6點生效。
聲明補充稱邁阿密海灘市將在20日下午召開特別委員會會議，討論之後的潛在限制措施。此外也在研擬24日至27日也實施宵禁。
該市市長蓋爾伯（Dan Gelber）表示，「這座城市並不喜歡春假，太吵太亂太難管了，儘管大量警察巡邏，許多活動大家很忙碌，但是大量人潮、大量槍枝仍舊有潛在問題。」據當局表示，難海灘地區在17日發生暴力事件造成1死1傷，警方還在現場查獲4把手槍。後續於19日清晨又發生一起造成1死1傷的槍擊事件。
在宵禁期間，民眾必須在午夜之前離開店家，部分道路封閉，前往旅館飯店的旅客可能需要出示預訂證明，餐廳只能在提供外賣的狀態下營業。不過宵禁並不適用於當地居民、外出上班及下班返家者、緊急服務人員與旅館旅客。