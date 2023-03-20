不動用資本公積！華南金有能力發股利　但仍會以現金為主

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在業務動能方面，華銀存、放款餘額持續擴增，分別成長3.7%和2.7%，都更與危老融資餘額分居公股行庫第2及第3名，國內聯貸市占率7.9%排名第4名，新台幣存款規模排名穩占市場第3名，核心業務動能穩健堅實，同時也兼顧良好的資產品質，逾放比率0.13%，備抵呆帳覆蓋率993.56%，均優於同期間同業平均表現。
至於子公司華南永昌證券2022年稅後淨利11.07億元，EPS為1.69元，同業排名第6名，經紀業務市占率3.02%，同業排名連續3年向前挺進至第8名。華南產險2022年防疫保單風險控制得宜，成為少數獲利的產險公司，稅後淨利4.58億元，EPS有2.29元，簽單保費總收入續探新高，來到121.69億元，市占率5.52%，同業排名第7名。
不過，法人也十分關心華南金對瑞士信貸銀行的曝險部位，華南金表示，目前華南金集團對瑞信曝險約2000萬澳幣，並沒有提有AT1債券，主要是投資級別的優先無擔保債券，而且目前評估違約可能性低，因此會繼續持有。
對於投資人也關心今年的股利政策，華南金副總經理林貴姬說，金控本身還有未分配保留盈餘，因此去年稅後盈餘173.08億元，依法提列10％特別公積，再扣掉其他權益減項後，還有可供分配盈餘，確定不用動用資本公積就能配發股息。不過，去年考量投資人對現金股利有所期待，加上發放股票股利會導致股本膨脹、拉低EPS，公司在政策上有所調整，開始拉高現金股利占比，今年同樣會朝這個方向去研議，仍會以現金股利為主，詳細金額，要等4月召開董事會決議。
展望2023年，華南金總經理李耀卿表示，除力求資本效率提升，以有效推進同業獲利排名，並順應數位金融發展趨勢，推動數位轉型，華南金也在今年2月3日正式成立「金融科技部」，要強化數位金融服務，提升營運效能及競爭力，成為永續經營的優質金融機構。