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不動用資本公積！華南金有能力發股利　但仍會以現金為主

▲華南金控今（20）日召開法人說明會，也針對股利政策提出說明。（圖／記者顏真真攝）
▲華南金控今（20）日召開法人說明會，也針對股利政策提出說明。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

華南金控今（20）日 舉行法人說明會，公布去（2022）年稅後淨利173.08億元，續創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.27元，整體營運獲利穩健茁壯。對於投資人最關心的股利政策，華南金也表示，去年稅後淨利加上未分配盈餘，扣除特別公積與其他權益減項後，還有可供分配盈餘，不會動用資本公積發派股利，但考量投資人期待，仍會以現金股利為主，確切數字要等4月召開董事會決議。

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華南金去年稅後股東權益報酬率（ROE）8.98%、資產報酬率（ROA）0.49%，總資產持續擴增至3兆6302億元，年增4.9%，其中子公司華南銀行去年稅後淨利167.27億元，再次寫下新紀錄，EPS為1.71元，ROE有8.10%、ROA為0.48%，整體營運皆較2021年提升，占集團獲利貢獻超過9成。

在業務動能方面，華銀存、放款餘額持續擴增，分別成長3.7%和2.7%，都更與危老融資餘額分居公股行庫第2及第3名，國內聯貸市占率7.9%排名第4名，新台幣存款規模排名穩占市場第3名，核心業務動能穩健堅實，同時也兼顧良好的資產品質，逾放比率0.13%，備抵呆帳覆蓋率993.56%，均優於同期間同業平均表現。

至於子公司華南永昌證券2022年稅後淨利11.07億元，EPS為1.69元，同業排名第6名，經紀業務市占率3.02%，同業排名連續3年向前挺進至第8名。華南產險2022年防疫保單風險控制得宜，成為少數獲利的產險公司，稅後淨利4.58億元，EPS有2.29元，簽單保費總收入續探新高，來到121.69億元，市占率5.52%，同業排名第7名。

不過，法人也十分關心華南金對瑞士信貸銀行的曝險部位，華南金表示，目前華南金集團對瑞信曝險約2000萬澳幣，並沒有提有AT1債券，主要是投資級別的優先無擔保債券，而且目前評估違約可能性低，因此會繼續持有。

對於投資人也關心今年的股利政策，華南金副總經理林貴姬說，金控本身還有未分配保留盈餘，因此去年稅後盈餘173.08億元，依法提列10％特別公積，再扣掉其他權益減項後，還有可供分配盈餘，確定不用動用資本公積就能配發股息。不過，去年考量投資人對現金股利有所期待，加上發放股票股利會導致股本膨脹、拉低EPS，公司在政策上有所調整，開始拉高現金股利占比，今年同樣會朝這個方向去研議，仍會以現金股利為主，詳細金額，要等4月召開董事會決議。

展望2023年，華南金總經理李耀卿表示，除力求資本效率提升，以有效推進同業獲利排名，並順應數位金融發展趨勢，推動數位轉型，華南金也在今年2月3日正式成立「金融科技部」，要強化數位金融服務，提升營運效能及競爭力，成為永續經營的優質金融機構。

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