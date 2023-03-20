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《做工的人》現身逢甲夜市　工人小孩看完激動：很有感覺

▲《做工的人》電影版演員群，柯叔元（左起）、李銘順、苗可麗、曾珮瑜、游安順現身逢甲夜市，與現場民眾近距離互動。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）
▲《做工的人》電影版演員群，柯叔元（左起）、李銘順、苗可麗、曾珮瑜、游安順現身逢甲夜市，與現場民眾近距離互動。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）

記者黃雅琪/台中報導

《做工的人》電影版最近在全台各地搶先舉行口碑場，還回到台中拍攝地宣傳，觀眾們不分年齡狂讚：「笑著進去，哭著出來！」也有工人小孩看完很激動：「從小當爸爸的工地小跟班，看了真的很有感覺」。今（20）日公布，由搖滾天團動力火車獻唱電影主題曲〈我們之間〉，逼哭不少觀眾，連日來詢問度居高不下。

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▲《做工的人》電影版演員群，曾珮瑜（左起）、天心、苗可麗、李銘順、柯叔元、游安順現身台中大甲鎮瀾宮。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）
▲《做工的人》電影版演員群，曾珮瑜（左起）、天心、苗可麗、李銘順、柯叔元、游安順現身台中大甲鎮瀾宮。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）
台中市是《做工的人》電影版主要拍攝地，男主角李銘順昨（19）日率領游安順、柯叔元、苗可麗、曾珮瑜以及此次特別演出的天心回到台中，選在大甲鎮瀾宮向媽祖娘娘祈福票房大賣，更在廟前廣場與上百位香客近距離互動，讓鎮瀾宮熱鬧非凡。當天晚上，演員們前往逢甲夜市掃街宣傳，現場民眾、攤販近距離見到野生《做工》明星驚喜尖叫。身為台中人的苗可麗感性表示：「我在台北打拚20、30年，第一次拍完戲可以回家吃晚餐，回家聞到飯菜香，眼淚都快流下來，這是幾十年來沒有的。」

▲游安順（左起）、李銘順、薛仕凌飾演的「噗嚨共三人組」在《做工的人》電影版展現「認命不認輸」、「即使再苦都要陪你笑」的精神。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）
▲游安順（左起）、李銘順、薛仕凌飾演的「噗嚨共三人組」在《做工的人》電影版展現「認命不認輸」、「即使再苦都要陪你笑」的精神。（圖／大慕影藝、華映娛樂提供）
《做工的人》電影版故事將拉回影集版的11年前，在一處大型公共工程中，阿祈（李銘順飾）、阿欽（柯叔元飾）鐵工兄弟檔揮汗上工，與投緣的昌哥（游安順飾）、阿全（薛仕凌飾）逐漸成為相互關照的好友。愛作夢的阿祈發現，憑著他驚人的直覺和運氣，如果能上實境節目《幸運到誰家》似乎能圓個發財夢，於是拉老婆美鳳和兒子小傑報名要闖關拚大獎，這回做工的人如何繼續認命不認輸？！電影將於3月31日上映。

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