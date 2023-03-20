高市毒防局攜手楠梓區37里 設置「里辦毒品防制關懷站」
高市毒品防制局為建構綿密毒防網絡，將服務窗口直接拉到第一線的社區里辦，持續前進各區設置「里辦公處毒品防制關懷站」，自109年底起，已於田寮、鹽埕、大寮、鳳山、左營、鼓山、前鎮、苓雅、三民等9區422里設置「里辦毒品防制關懷站」，今(20)日再度於宏南活動中心舉辦楠梓區里辦毒品防制關懷站啟動儀式，楠梓區曾讚義里長主席率領37位里長及鄰長、巡守隊、志工隊等逾500位里民超級熱情的踴躍參與這場毒防關懷站啟動儀式，議員陳善慧、陳玫娟、白喬茵亦親自出席致詞肯定支持毒防局設置里辦毒防關懷站。
記者蔡佳宏／高雄報導
毒防局長林瑩蓉頒發「里辦毒品防制關懷站」站牌予曾讚義里長主席等37位里長，毒防局也提供反毒雄讚安全帽，大家戴上安全帽共同宣示齊力反毒，隨即進行毒品防制宣導衛教。林瑩蓉致詞表示，楠梓區37里新加入里辦毒防關懷站，全市將達到459站，特別感謝區公所協助及所有里長與里民共同攜手反毒及推動社區毒品防制工作，楠梓區未來有台積電的進駐以及科技產業的帶動人口快速增加，區域上更形重要，高雄市政府堅守「毒品零容忍」立場，全方位阻絕毒品，並深入社區第一線的里辦公處，提供社區里民毒品防制宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，里辦可以直接與毒防局對口，發揮社區互助精神，提升社區毒品防制成效。
林瑩蓉也請各位里長一定要將里辦關懷站牌貼在里辦門口，讓里民充分了解有里辦毒防關懷站的協助，以及24小時免費毒防諮詢專線0800770885（請請你幫幫我）可以撥打求助。騎車時也要戴上反毒雄讚安全帽，保護行車安全同時也是最好最直接的反毒宣傳，真正讓反毒零距離。