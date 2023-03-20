特企／響應關燈一小時　喜鴻串連網友減碳愛台灣

為邀請線上網友及消費者參與響應活動，線上線下加碼舉辦#Earth Hour關燈一小時系列活動，鼓勵民眾共同參與並關注環保減碳議題。即日起至3月31日於旅遊官方FB粉絲團舉辦網路活動，配合貼文留言就有機會抽中西班牙DOIY環保購物袋乙入；3月23日至3月25日全台咖啡廳門市，配合門市打卡活動，贈送限量45份日本無磷洗碗皂；即日起至3月25日於電商官網付款完成，單筆訂單送萬用去污膏乙入，限量100份，數量有限送完為止。
而喜鴻集團為降低公司紙張使用量及提升行政效率，提倡從公司內部做起，2010年起先行推動作業系統電子化，而喜鴻集團本(3)月導入Google Workspace辦公雲端軟體，利用雲端空間管理，大幅提升文件協作效率，打造無紙化辦公室，可望落實ESG(環境保護environmen、社會責任socia和公司治理governance)永續發展，建立品牌價值並發揮社會影響力，期盼帶動更多同業響應。
喜鴻假期成立二十餘年來，秉持著對高品質的要求，為會員們盡心策畫每一次難忘的旅程，從日本、韓國、東南亞，再至歐美紐澳，所踏過的腳印遍布全球。然而在新冠疫情影響下，轉型跨界至電商、咖啡廳、保險新事業，期盼能包辦下會員們的食衣住行育樂。
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