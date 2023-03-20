輔大陳若儀出賣算命老師　曝和老公有「宿世情緣」不放棄

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繼「輔大陳若儀」公開她與前男友妹妹的對話，抱怨「我都已經跟妳道過歉了，妳是還想怎樣？」無碼公開無緣小姑的LINE頭貼與姓名。網友看了大罵「把人家名字公布出來，真的有夠沒品，妳前男友沒娶到妳，真的是三生有幸」、「這是不是可以吉了？」
沒想到，「輔大陳若儀」今天又以相同套路，拋出她與算命師的LINE對話截圖，先是奪命連環call追殺算命老師，但對方都沒有接，她只好用訊息問說「我和我未婚夫最近感情上有一些問題，你能幫我算看看嗎？他是不是在外面有小三？」老師回說「妳和他有宿世情緣，不過他的桃花多，這是你們必須面臨的考驗」，最後還傳一張名片要她晚上再聊。
「輔大陳若儀」持續打感情牌，怒嗆質疑她堅持將愛進行到底的網友，「你們真的懂愛嗎？」強調自己早說過不要分手費，「當初講的氣話，都是我小姑設計的a」，認為是無緣小姑「PO網公審且無限放大」，才害她被老公（前未婚夫）誤會，直言「連算命老師都說我和我老公有宿世情緣，要我怎輕易放棄我愛的人！」
網友看完紛紛留言，「放棄吧！你說再多都是無用」、「加油，希望你堅持下去，這樣才不會害到別人！」「可怕的是你不是小姑，而且你已經被退婚了」、「無言，到底有完沒完，你這樣只會讓人覺得你很煩」、「誇張了歹戲拖棚～～～撐那麼久啊」。
也有人看到算命老師的名片後，留言說「鋪這麼久其實是要幫老師打廣告嗎？」、笑說「一切都是老師社的局嗎？」、「你知道你會害到這個老師嗎？還是這是這個老師的業配？」「鍾老師要被大家避雷了」、「我懂了，原來這場長篇鬧劇是算命老師鋪陳的廣告文」。