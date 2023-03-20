T1／淨效率值達6.77！中信季賽勝率破8成　衝擊隊史首冠

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本賽季開打前，特攻找來多名歐陸長人，再加上國家隊老牌中鋒曾文鼎的加入，球隊在策應和小組配合這一塊的能力加強許多，過往只能靠擋拆和個人能力突破尋找機會的畫面變少，團隊助攻從上季的場均21次，提升到這一季的26次，就是很明顯的變化。
職籃首季，中信依賴快速轉換，節奏(Pace)為98.9，但這常常也使得他們無法及時落位防守，場均失分高達101.9分；本季中信仍然有出色的轉換能力，但節奏降下來達到96.5，場均失分降到94.3分，高居聯盟第一。
中信從成軍以來，後場的壓迫防守就是招牌，今年擁有林韋翰、阿巴西、林秉聖、金恩等頂尖好手，兼具體能和經驗，依舊是其他球隊後衛最煩惱的夢魘；而除此之外，禁區在艾德、克力斯的鎮守下，與別隊長人的對抗性也增加不少。
根據計算，本季中信的進攻效率(Team Offensive Rating)為107.13，防守效率 (Team Defensive Rating)為100.36，淨效率值達到6.77。以NBA為參考，本季沒有球隊淨效率直在6以上，上一季也僅有塞爾提克(7.39)和太陽(6.91)達標。如此更可見特攻本季攻守兩端在聯盟展現出來的統治力。
特攻目前18勝4敗，正處於9連勝當中，而且目前打到球季尾聲，也幾乎沒有明顯的低潮，表現十分穩定。球隊在場均失分、場均助攻、三分命中(13.1顆)、場均失誤(15.5，並列第一)等數據上都領先群雄。
在上一場擊敗太陽後，中信和聯盟第4名的台啤英熊勝差來到7.5場，由於台啤已經打了23場，中信完成了22場，因此就算出現對特攻來說最差的情況，兩隊戰績也不過是打平。而本季台啤還沒贏過中信，因此比較對戰成績，會由前者晉級，所以現在他們已經篤定打進季後賽。
相較於其他球隊本季例行賽或多或少都有起伏，且皆有明顯的弱點和陣容缺陷，中信目前的態勢確實是一騎絕塵，但他們必須要證明球隊能將這樣的表現維持到季後賽，並且贏下最後一場比賽。