北市文山區連2起行人遭撞！轉彎未禮讓 釀禍還肇事逃逸
台灣日前發生多起行人遭撞事故，被諷為「行人地獄」，交通部也預告「未禮讓行人」將加重罰鍰，沒想到，台北市文山區一個晚上，就接連發生2起行人遭撞且駕駛肇事逃逸案，對此，警方表示，2案均已掌握肇事者身分，將通知到案後，移送台北地檢署偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
本（3）月17日晚間7時許，一輛白色自小客車，沿辛亥路四段77巷東往南方向左轉辛亥路四段，卻未減速，當場撞上當時正走在行人穿越道上的59歲吳姓女子，且肇事後未停留，即駛離現場，警方獲報後，在調閱路口監視器查獲肇事車輛車號，已依肇事致人受傷案交由偵查隊偵辦中。
結果過不到1小時，文山區警方在接獲另輛自小客車沿辛亥路五段25巷東往南方向左轉辛亥路五段時，撞上走在行人穿越道上的29歲劉姓女子，劉女倒地不起，到肇事駕駛同樣未停留，就當場逃逸。
兩案經警方經調路口監視器後，掌握肇事車輛車牌號碼以及車主身份，並通知其到案說明，後續也將依法移送台北地檢署偵辦。
警方呼籲，車輛未禮讓行人依處罰條例第44條第二項汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。