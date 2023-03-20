名家論壇》單厚之／選策會風暴是「討厭朱立倫」的縮影

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在一片指責聲浪中，國民黨也有些人以微弱的聲音替黨中央辯護，大概的意思就是「水至清則無魚」，不能用天龍國的視角來看選舉。但即便從絕對「務實」的角度來看，選策會的名單也明顯不及格。
原本的選策會名單包括秘書長黃健庭、立委傅崑萁、前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前苗栗縣長劉政鴻、前高雄市議長莊啟旺、前行政院副秘書長黃敏恭、前台南市議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順。除了黃健庭和曾銘宗有黨職之外，整份名單滿滿的「前」，而且還是非常、非常「前」。
周錫瑋卸任台北縣長已經12年、邱鏡淳卸任縣長4年、劉政鴻卸任8年莊啟旺卸任12年、黃昭順上次當選區域立委是2012年，更遑論傅崑萁才剛剛在自己輸了議長選舉、劉政鴻負責的苗栗縣長選舉也灰頭土臉。外界對選策會的批評，國民黨中央幾乎完全無法辯護，也是因為這些成員的政治能量過低，幾乎沒有人會願意替他們辯護。
朱立倫聲稱，選策會是為了在艱困選區幫忙找人參選，但這樣的陣容能夠發揮什麼功能？新北市、新竹縣都是國民黨執政縣市，算是哪門子的艱困選區？即便算是艱困好了，為什麼不找現任首長非要找前任？為什麼整份名單沒有中部的要角？南部又為什麼是這些人？這些問題，國民黨中央都給不了答案。
朱立倫就任黨主席以來，藍軍支持者對他的好感一直很低，擔心他會讓國民黨重蹈4年前的覆轍，即便他整天把「無私無我」掛在嘴邊，說破了嘴也沒人相信。選策會的風暴正好完美的解釋了其中的源由，朱立倫作為讓人難以理解，不僅看不出對國民黨有什麼好處、思慮也欠週，藍軍支持者自然也無法信賴、支持朱立倫。
國民黨去年九合一大勝，朱立倫多少是有功的，但一場選策會的風暴，就把藍軍支持者好不容易萌芽的一點點好感，全部都捏死了。而原本藍營內部對「侯侯做代誌」已經越來越不耐煩，要逼侯友宜早日表態，卻因為這件事讓侯友宜把所有的焦點都轉到朱立倫身上，暫時脫離暴風中心。雖然有國民黨人認為侯友宜打的是「七傷拳」，傷了黨，也就傷害了自己的選情，但至少在當下可以大幅減輕侯友宜的壓力。
選策會的風暴，改變了朱立倫和侯友宜之間的權力平衡，朱立倫不僅談判籌碼變少，也會更加被動，即便朱立倫此時願意清楚表態不選，也未必能挽回局面。侯友宜掌握了更多籌碼，卻遲遲不表明要不要參選，有政治能量卻不用承擔相應的責任，這種失衡的情況一直延續，對國民黨絕對不是好事。
●作者：單厚之／資深媒體人
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