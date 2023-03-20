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麻衣23年前來台奮鬥日記曝光！長文逼哭愛紗：妳無可取代

▲麻衣（左）突然翻到23年前的舊日記，分享與好友愛紗（右）的點點滴滴，結果徹底逼哭對方，展現多年以來的革命情感。（圖／翻攝麻衣IG）
▲麻衣（左）突然翻到23年前的舊日記，分享與好友愛紗（右）的點點滴滴，結果徹底逼哭對方，展現多年以來的革命情感。（圖／翻攝麻衣IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

日本女星佐藤麻衣與好友千田愛紗，當年以偶像女團「Sunday Girls」的身分來台發展，讓粉絲印象深刻。近日，麻衣就翻出23年前在台灣奮鬥的舊日記，開始回想過去與愛紗的點點滴滴，故事曝光後，也讓愛紗忍不住落淚，感動直呼：「妳就是無可取代的好朋友！」

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麻衣20日在IG上寫下與愛紗的故事，「23年前的日記本，短短1年就有10本。裡面寫一天發生了什麼事，去到了哪裡，交到了新朋友，想家到棉被裡偷哭。」她回憶，當年才20歲的她人生首次來到台灣，而愛紗只有17歲，6位日本女孩經過比賽來到台灣，並住在台北市的一間公寓裡面，也是第一次離開家，第一次在外面獨立等等，但最大問題是，「真的一句中文都不會說。」

由於麻衣和愛紗睡在同個房間，每天醒來張開眼睛就是彼此，也培養出多年以來的革命情感，製造許多青春回憶，包含晨跑、吃早餐、一起學習講中文等等，也發生過許多糗事，她說，「但16歲到22歲的我們雖然每天辛苦，但現在覺得美好的珍貴的回憶，每天發生新的事，這個真的寫不完。」

▲愛紗（左）看完後也轉貼麻衣（右）的貼文，感動直呼，「妳就是無可取代的好朋友！」（圖／翻攝麻衣IG）
▲愛紗（左）看完後也轉貼麻衣（右）的貼文，感動直呼，「妳就是無可取代的好朋友！」（圖／翻攝麻衣IG）
麻衣也爆料，愛紗曾因為太想念家鄉，一個人在房間邊哭邊講電話，結果電話費破萬，雖然當年不像現在這麼方便，「但這個距離，讓我們成長了許多，對家人的感謝，對日本朋友們的想念，不知道的事，無法馬上上網查，就是要奮鬥，自己想辦法，隨身帶著很重的中日辭典。現在想想，我們到底在多沒有效率的過生活，這些都是回不來的珍貴回憶。」

最後麻衣表示，在她人生中，除了上學前的兒子以外，只有好友愛紗是曾經24小時都陪在她的身邊，「我和愛紗的故事，我可以寫成一本書…實在太多故事了，有機會我再寫仁愛路富邦銀行後面的小公園故事。」並標註愛紗的帳號敲碗，「@aisa1108要不要一起寫？」

結果愛紗看完後，也在限時動態感動回應，「一大早讓我噴淚，看完麻衣寫的文章，眼淚繼續流了一下子，那時候沒有智慧手機，不像現在這麼的方便，所以更加的酸甜苦辣，但因為這些經驗，讓我們成長，妳就是無可取代的BFF（Best Friend Forever，一輩子最好的朋友）！」


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