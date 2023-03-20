麻衣23年前來台奮鬥日記曝光！長文逼哭愛紗：妳無可取代

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由於麻衣和愛紗睡在同個房間，每天醒來張開眼睛就是彼此，也培養出多年以來的革命情感，製造許多青春回憶，包含晨跑、吃早餐、一起學習講中文等等，也發生過許多糗事，她說，「但16歲到22歲的我們雖然每天辛苦，但現在覺得美好的珍貴的回憶，每天發生新的事，這個真的寫不完。」
麻衣也爆料，愛紗曾因為太想念家鄉，一個人在房間邊哭邊講電話，結果電話費破萬，雖然當年不像現在這麼方便，「但這個距離，讓我們成長了許多，對家人的感謝，對日本朋友們的想念，不知道的事，無法馬上上網查，就是要奮鬥，自己想辦法，隨身帶著很重的中日辭典。現在想想，我們到底在多沒有效率的過生活，這些都是回不來的珍貴回憶。」
最後麻衣表示，在她人生中，除了上學前的兒子以外，只有好友愛紗是曾經24小時都陪在她的身邊，「我和愛紗的故事，我可以寫成一本書…實在太多故事了，有機會我再寫仁愛路富邦銀行後面的小公園故事。」並標註愛紗的帳號敲碗，「@aisa1108要不要一起寫？」
結果愛紗看完後，也在限時動態感動回應，「一大早讓我噴淚，看完麻衣寫的文章，眼淚繼續流了一下子，那時候沒有智慧手機，不像現在這麼的方便，所以更加的酸甜苦辣，但因為這些經驗，讓我們成長，妳就是無可取代的BFF（Best Friend Forever，一輩子最好的朋友）！」