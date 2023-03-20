慶祝HBL新竹光復高中二連霸　高虹安發放千份雞排

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高虹安表示，在球員、教練及學校的共同努力下，光復高中籃球隊近年成績突飛猛進，去年首度獲得HBL冠軍創造歷史佳績，今年更締造跨季24連勝、完成隊史二連霸，豐碩成果充滿汗水與淚水，不僅感動了新竹市民，也讓全市都感到光榮，期待明年光復高中挑戰三連霸，新竹市政府未來也會對各項運動在制度上展現更多的實質支持。
程曉銘表示，高虹安之前擔任立委期間非常大力協助球隊爭取經費，在擔任市長後對光復高中的移地訓練和比賽補助也全然支持，真的很感謝新竹市政府重視新竹的體育運動發展，這一點是他必須分享給外界知道的。「榮耀，是屬於所有支持光復籃猿伙伴的。」陳定杰教練滿懷感激的說，從學校的行政資源、啦啦隊團的組成、各贊助單位的投入與市府的支持，都讓球員們在場上的表現無後顧之憂，光復高中將持續為新竹奮戰，力拼明年挑戰三連霸，建立我們新竹的王朝。
教育處長童鳳嬌表示，市府團隊為所有的光復籃猿小將，拍攝屬於他們的勝利影片，以球員們奮鬥的故事，作為新竹市英雄榜的報導，近期將放置於市府相關網站，以發揮體育的教育價值。藉著光復籃猿小將們奮鬥的故事，激勵所有熱愛運動的莘莘學子，期能在各樣比賽及訓練中，淬鍊出毅力和決心，學習如何突破困境，強化團隊合作，展現運動員的爆發力，創造佳績爭取最高榮耀。
教育處表示，領取雞排兌換券後，即日起民眾可至新竹市開源社龍山店、清大店、南大站、中正站及香山店免費兌換雞排1份，兌換期限至3月23日晚上9點為止。
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