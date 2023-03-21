三星新機搶攻中階機市場 入門Galaxy M14 5G售價7千有找
三星在台推出新款中階機手機，包含Galaxy A34、A54 5G及Galaxy M14 5G，主打更強的攝錄規格，配置更新率螢幕和能滿足電量焦慮的超大電量等特色，Galaxy A54 5G 4售價13,990元起；Galaxy A34 5G為11,990元起；入門款的Galaxy M14 5G 只要6,490元，三款預計3月底於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，且於即日起至5/31可享早鳥禮，加贈25W快充旅充頭 Type C，不用擔心手機沒電。
記者周淑萍/綜合報導
根據三星電子觀察，2022年台灣智慧型手機市場，三星9,999～19,999元價格帶中，銷售量較2021年成長近2成；且4,999～9,999元價格帶更逆勢上揚。看好中階智慧型手機市場，台灣三星乘勝追擊，宣布再引進三款全新機型Galaxy A34｜A54 5G以及Galaxy M14 5G。
Galaxy A34｜A54 5G分別內建4,800萬和5,000萬高畫素主鏡頭，並搭載OIS光學防手震，其中，A54 5G主鏡頭夜拍效果升級，極亮眼夜拍讓你夜間街頭潮流擺拍，成果更亮麗；而超廣角鏡頭可一秒拍出逆天長腿時尚照；前置鏡頭可套用多種濾鏡、美顏自拍或錄影。Galaxy A34 5G為6.6吋螢幕，Galaxy A54 5G為6.4吋螢幕，都採用120Hz螢幕更新率，具備IP67防塵防水認證，
荷包不夠深又有換購手機需求，Galaxy M14 5G是高CP值首選，具備6,000mAh超大電量，並支援25W超快速充電，快速回血。6.6吋大螢幕、90Hz螢幕更新率助陣，讓觀看體驗更舒適，相機部份搭載5,000萬高畫素主鏡頭，另有兩顆200萬畫素的景深鏡頭和微距鏡頭，前鏡頭為1300萬畫素。