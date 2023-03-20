《營業中2》黃柏峰聊髮助工作　勾起小禎崩潰回憶

TVBS節目《食尚玩家》魚肉鄉民單元，這次邀請到謝依霖與黃柏峰，難得人多熱鬧，讓主持人小禎和胡釋安都難掩喜悅之情。謝依霖與黃柏峰在實境節目《來吧！營業中》第2季的星之沙龍中，分別擔任美體師與沙龍助理，然而對任何事都雀躍欲試的小禎，竟自告奮勇表示非常想參與，而當黃柏峰聊起擔任沙龍助理的心路歷程時，讓小禎猛然想起一段令她崩潰的回憶。
記者侯家瑜/綜合報導
才剛來到沙龍美食的第一站，謝依霖就迫不及待地自豪自己很會按摩，甚至當場向小禎示範她的按摩技術，小禎體驗後非常驚訝地說：「有耶！真的會按耶！」見證了星之沙龍每位都身懷絕技。另外，因為胡釋安的好朋友王子（邱勝翊）在星之沙龍擔任設計師，小禎問及胡釋安怎麼沒去捧好友的場，胡釋安則回說：「他有邀請我去，但是我不敢。」一旁的謝依霖立刻笑嗆：「你這樣是假兄弟！他有幫長髮女生剪短過，且剪得很美耶！」此語讓胡釋安聽後相當驚訝，小禎也試圖說服他並起鬨說：「去了啦！來幫你報名。」
謝依霖、黃柏峰與胡家姊弟4人一路體驗不同主題型態的沙龍文化，當黃柏峰聊起擔任沙龍助理的心路歷程時，小禎猛然想起一段令她崩潰的回憶，她曾經在漂髮時，因為髮助的疏忽讓染劑停留太久，導致她的頭髮斷掉一整片，使她不得不認同髮助的工作真的要非常細心。這趟沙龍美食之旅中，有讓一向很注重體態的小禎，一口接一口的吃馬卡龍，還有結合文藝音樂沙龍的質感餐廳，以及大家都讚不絕口的麻辣沙龍。