蔣萬安上任將滿三個月！秦慧珠拿柯文哲做對比：欠缺溝通
台北市長蔣萬安即將在24日上任滿三個月，但傳出有里長抱怨他「選前拜託拉票、選後見不到人」，對此，國民黨台北市議員秦慧珠向蔣萬安提出應加強跟市民、里長、議員做政策溝通，而根據民政局說法，今年5月到7月會辦理市長跟里長的座談會，「但我覺得這個時間太晚了」，呼籲蔣萬安應該盡快聽聽他們的意見，納入今年的預算辦理。
記者林莞茜／綜合報導
秦慧珠提到，收到不少里長反映，指蔣萬安上任後就不見人影，沒跟他們辦座談或談相關政策聽聽他們聲音，5到7月才會到12區辦里長座談會「時間太晚」，直指蔣市府上路以來，欠缺與市議員以及各地里長的溝通，指出前市長柯文哲通常都會在第一季舉辦，尤其可能本屆有新里長當選，需熟悉市政，也會需要反映意見，應該盡快聽聽他們的意見，或是說明市府的新政，也請里長代為做市政宣導。
秦慧珠說，柯文哲任內一年兩次都會趁休會期間個別跟議員開便當會或咖啡會，邀請議員到市府跟市長、副市長、秘書長、副秘書長和相關局處首長面對面溝通，聽聽議員意見並錄案列管追蹤，讓議員覺得市長重視每位議員的意見，當然若有議員婉拒跟市長面對面溝通，柯市府也不勉強。我覺得這是柯市長八年任內做的最讓我感到有誠意的事，她說「這項跟議員的個別溝通會，蔣市長目前也未開始」。
另外在最近的網路民調中，秦慧珠也說，蔣萬安推出的新政當中，民眾關注度最高的前四名分別是都更、1200元交通月票、YouBike優惠、私幼政策；但民眾有好感的政策排名卻是：交通月票、私幼政策、YouBike優惠政策、都更政策。秦慧珠表示，都更政策關注度最高，但好感度卻較低，原因在於大家對蔣市長提出的「都更五箭」能否落實仍有疑慮，所以政策說明就十分重要，若說明不夠清楚，民眾也不會滿意。