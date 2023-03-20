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柯佳嬿當「前男友」工具人！《模仿犯》吳慷仁：功能性強

▲《模仿犯》演出前男女友，柯佳嬿（左）坦言吳慷仁是可怕的前任，直呼被當工具人。（圖／Netflix提供）
▲《模仿犯》演出前男女友，柯佳嬿（左）坦言吳慷仁是可怕的前任，直呼被當工具人。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠/台北報導

吳慷仁、柯佳嬿今（20）日出席Netflix懸疑影集《模仿犯》上線記者會，劇中兩人飾演一對前任男女朋友，柯佳嬿在開門見吳慷仁前整理儀容、整理家中整潔，問及柯佳嬿在拍這段戲的心情，她笑說：「因為他在我心裡仍佔有一席之地，所以希望見到他的時候還是要整理一下，不要太邋遢，但以前任來說，他是很可怕的存在，他都在辦案，所以對他來說，我其實很像工具人。」吳慷仁說柯佳嬿的角色功能性極強，預告這對前任的關係會反轉再反轉：「畢竟現在都還沒有男女朋友，表示還有發展的機會。」

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至於自己在現實生活中和前任互動如何？柯佳嬿說：「我不是會特別聯絡的那種，有碰到可以打招呼。」吳慷仁則是不排斥和前任合作的類型，「選角的人不是我們，如果對方是人家合意的角色，那我也只是其中一個。」先前他被女友邵雨薇嫌棄愛碎念，吳慷仁聽了笑說：「碎碎唸才可愛啊。」而柯佳嬿則是被老公坤達封為「藝界扶龍王」，誰跟她搭檔都會紅，柯佳嬿坦言以前就有人跟她講過這件事，但是會紅都是那些男星自己的努力啦。

吳慷仁為了這部戲，前往日本拜訪《模仿犯》原著作家宮部美幸，他說：「那幾天每天6點起床工作，變實境秀主持人，也是很累，但見到老師、陪老師一起看第一集和片花，自己看了很感動。」吳慷仁也有訪問宮部美幸觀後感，「我問老師這樣改編可以嗎？她說沒問題。」柯佳嬿苦笑表示：「很羨慕，而且第一集也還沒有我，希望之後上線老師可以看。」吳慷仁也爆料宮部美幸向自己透露，當時寫小說是邊寫邊打電動，讓他相當驚訝。

▲庹宗華對女兒教育開明，願意自己出門讓女兒跟朋友獨處。（圖／Netflix提供）
▲庹宗華對女兒教育開明，願意自己出門讓女兒跟朋友獨處。（圖／Netflix提供）
庹宗華此次在《模仿犯》飾演一名待退刑警，在劇中與女兒關係緊張，來自於不知如何與女兒互動，管教方式讓彼此距離遙遠，甚至將遇上女兒遭綁架失蹤，同樣身為人父的庹宗華也有感而發：「跟小孩相處的時候都會有心有餘而力不足的情形發生，畢竟小孩年齡越大就會越有想法，當父母的要配合他，因為我們最終希望小孩子對你有信任，所以我會希望能邀請他們的朋友到家裡來，想做什麼都可以。」

吳慷仁問：「邀請男友來家裡可以嗎？關房間門可以嗎？」庹宗華都點頭表示沒問題，「這是正常的互動，我出去也可以。」吳慷仁驚訝：「太放心了吧？」劇中因有刑警需追逐嫌犯橋段，庹宗華感嘆拍攝過程很耗體力，連吳慷仁都讚他是整部戲最辛苦的，問及是否很少拍到需要狂奔的戲碼，庹宗華坦言：「真的很少需要這樣跑，因為通常都是演爸爸、老闆，所以這次是第一次這樣跑，還好平常有在練騎腳踏車。」

▲夏騰宏整齣戲都帶著臉部的特殊化妝表演。（圖／Netflix提供）
▲夏騰宏整齣戲都帶著臉部的特殊化妝表演。（圖／Netflix提供）
夏騰宏整齣戲都帶著臉部的特殊化妝表演，柯佳嬿一來記者會現場，坦言不習慣看到夏騰宏這麼帥的樣子，柯佳嬿笑說：「因為之前拍戲都是看到他毀容的妝容，今天看到他還想說他是誰？」夏騰宏則表示：「我反而因為那個造型更容易進入角色，化妝大概1個小時，化完會有種儀式感，但我不敢帶妝回家，怕嚇到女兒。」因為劇中有非常多血腥驚悚畫面，夏騰宏坦言不會讓女兒看，「我女兒看到我在看試片，就會哭喊『我不要看這個』，但又會一直在偷看，之前看到面具跟斷手蛋糕就受不了。」《模仿犯》3月31日在Netflix上線。

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