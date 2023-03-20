柯佳嬿當「前男友」工具人！《模仿犯》吳慷仁：功能性強

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吳慷仁為了這部戲，前往日本拜訪《模仿犯》原著作家宮部美幸，他說：「那幾天每天6點起床工作，變實境秀主持人，也是很累，但見到老師、陪老師一起看第一集和片花，自己看了很感動。」吳慷仁也有訪問宮部美幸觀後感，「我問老師這樣改編可以嗎？她說沒問題。」柯佳嬿苦笑表示：「很羨慕，而且第一集也還沒有我，希望之後上線老師可以看。」吳慷仁也爆料宮部美幸向自己透露，當時寫小說是邊寫邊打電動，讓他相當驚訝。
庹宗華此次在《模仿犯》飾演一名待退刑警，在劇中與女兒關係緊張，來自於不知如何與女兒互動，管教方式讓彼此距離遙遠，甚至將遇上女兒遭綁架失蹤，同樣身為人父的庹宗華也有感而發：「跟小孩相處的時候都會有心有餘而力不足的情形發生，畢竟小孩年齡越大就會越有想法，當父母的要配合他，因為我們最終希望小孩子對你有信任，所以我會希望能邀請他們的朋友到家裡來，想做什麼都可以。」
吳慷仁問：「邀請男友來家裡可以嗎？關房間門可以嗎？」庹宗華都點頭表示沒問題，「這是正常的互動，我出去也可以。」吳慷仁驚訝：「太放心了吧？」劇中因有刑警需追逐嫌犯橋段，庹宗華感嘆拍攝過程很耗體力，連吳慷仁都讚他是整部戲最辛苦的，問及是否很少拍到需要狂奔的戲碼，庹宗華坦言：「真的很少需要這樣跑，因為通常都是演爸爸、老闆，所以這次是第一次這樣跑，還好平常有在練騎腳踏車。」
夏騰宏整齣戲都帶著臉部的特殊化妝表演，柯佳嬿一來記者會現場，坦言不習慣看到夏騰宏這麼帥的樣子，柯佳嬿笑說：「因為之前拍戲都是看到他毀容的妝容，今天看到他還想說他是誰？」夏騰宏則表示：「我反而因為那個造型更容易進入角色，化妝大概1個小時，化完會有種儀式感，但我不敢帶妝回家，怕嚇到女兒。」因為劇中有非常多血腥驚悚畫面，夏騰宏坦言不會讓女兒看，「我女兒看到我在看試片，就會哭喊『我不要看這個』，但又會一直在偷看，之前看到面具跟斷手蛋糕就受不了。」《模仿犯》3月31日在Netflix上線。