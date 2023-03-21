今迎春分遇天赦日！想求財快煮錢水 「1禁忌」要留意
今（21）日是24節氣中第四個節氣「春分」，在上午5時24分14秒交節氣，春分到來代表太陽在這一天直射赤道，自此之後天氣將會漸漸變暖。「春分」當天也是兔年第1次天赦日，想要有效提升自己運勢的人，千萬別錯過千載難逢好日子。若想求財運可煮錢水，不僅是天赦日標配，也是兔年難得的「歲德日」，歲德在曆法上是癸年逢戊日，萬福所集之意，如果要搬新家、婚慶等絕對是首選。
記者黃韻文/綜合報導
今年「春分」正巧遇上天赦日，是上天大赦天下之日，命理專家柯柏成提醒，今天到寺廟許願祭拜都特別容易實現，如果是基督教、天主教或回教的朋友，一樣可到自己的教堂許願，都有容易實現的效果。過去所做的錯事也可以在這天向上天懺悔，如果官司纏身、債台高築，更應該利用這天向上天祈求赦免，這是屬於眾生沒有宗教之分的大吉之日。
天赦日只有一個忌諱，因為上天有好生之德而大赦天下，這一天就不宜殺生，如果婚宴選擇辦在這一天，盡量選用素宴；最好整天吃素食，以此功德迴向，可以求得身體健康，上次天赦日煮錢水留下來的硬幣，可以在這一天布施出去，為自己的財源先種下福田。若家中沒有神桌，財位須另外鑑定，今年流年北方是喜慶正官位，放北方也可以，但若北方是廁所就不行。
天赦日如何煮錢水？只要找到共168個錢幣，在鍋子加水淹過錢幣高度，將水煮滾3至5分鐘後熄火，小心端著鍋子繞屋內走，讓水蒸氣瀰漫在屋內。等水冷卻後，將錢幣擦乾放在聚寶盆中，冷卻的水則裝在杯中、蓋上蓋子，貼紅紙寫「對我生財」，最後將錢水及錢幣置放家中財位即可，並取出其中一枚硬幣當錢母，放在隨身皮包裡不要花掉。