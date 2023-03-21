「春分」熱到像夏季！台東一早飆破30度 週末2區將轉雨
今（21）日台灣各地持續維持較溫暖的天氣，截至今早9點，台東縣大武鄉已出現攝氏30.4度的高溫，中央氣象局提醒，近期最熱的時間落在週三（3/22），各地白天高溫都將突破攝氏30度，週六北部地區高溫明顯驟降，最冷的時間點則是週六晚上至下週日（3/26）清晨，北台灣僅攝氏16度，請民眾多留意快速多變的最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日至週五（3/24日）南方氣團持續增強，今天西半部晴時多雲，東半部多雲時晴、偶有局部零星飄雨；白天漸熱、早晚涼，日夜溫差大。
各地區平地氣溫上，北部攝氏16至29度、中部攝氏18至32度、南部攝氏18至34度、東部攝氏17至33度。明（22）日至週五全台大都晴時多雲，「暖熱如夏」，各地區的最高氣溫將升至攝氏32度至35度，台東及花東縱谷因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至攝氏35度以上。
吳德榮提及，週末（3/25、3/26）受鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部也有局部短暫陣雨的機率；北台氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。下週一（3/27）起鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，愈往南所受影響愈小，實際情況有待後續觀察。