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台中桶屍案！酒店女被押4月仍不認罪　檢警不排除有共犯

▲台中神岡區某處鐵皮工廠，2022年10月間驚傳一起桶屍命案。（圖／翻攝畫面）
▲台中神岡區某處鐵皮工廠，2022年10月間驚傳一起桶屍命案。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

台中神岡區某處鐵皮工廠，2022年10月間驚傳一起桶屍命案，事後警方懷疑承租工廠的蔡姓女子涉有重嫌，且裝屍的橘色桶內被倒入至少6包水泥，考量到每包水泥重達50公斤外，混拌、使用都需要較大力量，依常理判斷蔡女嬰無法獨力完成封屍，因此不排除仍有共犯，雖昨（20）日台中地檢署已依殺人、遺棄屍體、詐欺、偽造文書等罪起訴蔡女，但仍針對其人際網路、交往對象持續釐清中。

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據了解，該棟相連的鐵皮廠房，為林姓男子所承租，過去幾年林男做起二房東，將其中一處再轉租給蔡女，但案發前近一年林男均未收到租金，遂於去年10月26日前往打掃整理，打算之後再出租給他人，不料卻意外發現廠內某膠桶裝有一具屍體。

▲台中桶屍案。（圖／翻攝畫面）
▲台中神岡桶屍命案，34歲蔡姓酒店女子被依殺人罪起訴。（圖／翻攝畫面）
由於男子遺體已經「蠟化」，死亡約2年以上，雖遺體大致完好，未遭肢解，但是面目全非，無法辨識容貌，家屬亦無法指認，不過檢方觀察死者背上刺青及配戴的手錶，懷疑其為蔡女3年前失蹤的陳姓男友，經法醫從牙齒、骨骼萃取細胞後，證實遺體就是陳男。

對此，已被羈押超過4個月的蔡女仍不願認罪，案件細節皆閉口不談，因此檢方不排除有共犯可能，截至目前為止，已陸續約談15人，但尚無具體事證，詳細情形還有待進一步調查釐清。

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